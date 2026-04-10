Fashion TV च्या नावाखाली कोट्यवधींचा गंडा! मुंबईतून मास्टरमाईंडसह ३ आरोपींना अटक; 'असा' रचला होता सापळा

प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय ब्रँड 'फॅशन टीव्ही' (Fashion TV) ची फ्रँचायझी देण्याच्या बहाण्याने देशभर कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गोरखपूरच्या रामगढताल पोलिसांनी मुंबईत धाड टाकून या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारासह तिघांना बेड्या ठोकल्या आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार, या आंतरराष्ट्रीय ब्रँडच्या नावाचा वापर करून उद्योजकांना लुटणारी ही टोळी आता पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली आहे..मुंबईतून कोणाला अटक झाली?पोलिसांनी मुंबईच्या सांताक्रूझ आणि विलेपार्ले परिसरातून खालील आरोपींना ताब्यात घेतले आहे:काशिफ खान उर्फ काशिफ सरदार हा स्वतःला कंपनीचा मॅनेजिंग डायरेक्टर (MD) सांगायचा. याच्यावर देशभरात फसवणुकीचे १२ हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. कृष्णा देवी ही या टोळीची ऑपरेशन हेड म्हणून काम पाहत होती.नवीन आहुजा हा वित्त नियंत्रक (Finance Controller) बनून पैशांचे व्यवहार सांभाळायचा.यापूर्वी वैभव मणी त्रिपाठी नावाच्या आरोपीला अटक करण्यात आली होती, ज्याने या मुख्य आरोपींची माहिती दिली..फसवणुकीची पद्धत: फ्रँचायझीचा बनावआरोपींनी 'एफ बार बाय फॅशन टीव्ही' (F Bar by Fashion TV) नावाने लाउंज, कॅफे, बार किंवा सलून सुरू करून देण्याचे आमिष दाखवले होते. उद्योजकांना विश्वासात घेण्यासाठी त्यांना मुंबईतील सांताक्रूझ येथील आलिशान ऑफिसमध्ये बोलावले जायचे.१२ लाखांपासून ते १ कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम फ्रँचायझी फी म्हणून उकळली जायची. त्यानंतर बनावट स्वाक्षरी असलेले एग्रीमेंट आणि कागदपत्रे दिली जायची. फसवणुकीची ही रक्कम ॲक्सिस बँक, एसबीआय आणि फेडरल बँकेच्या विलेपार्ले शाखेतील खात्यांमध्ये मागवली जात होती..असे उघड झाले प्रकरणगोरखपूरच्या शिवपूर कॉलनीतील 'पार्क हॉस्पिटॅलिटी'च्या मालक जुही सिंग यांनी याविरुद्ध तक्रार दिली होती. जुही सिंग आणि त्यांचे पती राकेश सिंग यांनी कानपूर आणि गोरखपूरमध्ये फ्रँचायझी मिळवण्यासाठी जवळपास १ कोटी रुपये या टोळीला दिले होते. मात्र, बराच काळ उलटूनही काम सुरू झाले नाही. जेव्हा त्यांनी थेट मूळ 'फॅशन टीव्ही' कंपनीशी संपर्क साधला, तेव्हा कंपनीने अशा कोणत्याही कराराला नकार दिला. तपासात असे आढळले की, करारावरील स्वाक्षरी पूर्णपणे बनावट होती..देशभर पसरलेले जाळेटोळीचा मुख्य सूत्रधार काशिफ खान याच्यावर लखनौ, मुंबई, जयपूर, पटियाला, वडोदरा, उदयपूर, ग्वाल्हेर आणि पणजी यांसारख्या शहरांत फसवणुकीचे गुन्हे नोंद आहेत. उद्योजकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी हे आरोपी अत्यंत हायप्रोफाईल जीवनशैलीचे नाटक करायचे..पुढील कारवाईसीओ कॅंट अरुण कुमार यश यांनी सांगितले की, अटक केलेल्या तिन्ही आरोपींना मुंबईतून ट्रान्झिट रिमांडवर गोरखपूरला आणले जात आहे. या टोळीत आणखी एका महिलेचा समावेश असून पोलीस तिचा शोध घेत आहेत. या आरोपींच्या चौकशीतून देशभरातील आणखी अनेक फसवणुकीची प्रकरणे उघड होण्याची शक्यता आहे.कोणत्याही मोठ्या ब्रँडची फ्रँचायझी घेताना अधिकृत वेबसाईटवरून पडताळणी करण्याचे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केले आहे.