Mumbai: मराठी भाषेचा वाद चिघळला! मनसेच्या ११ कार्यकर्त्यांना अटक, पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात मराठी भाषेचा मुद्दा चर्चेत आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य केले आहे. मात्र यावर अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून विरोध दर्शवला जात आहे. तसेच हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी रिक्षा चालक संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..मराठी भाषेवरील या वादामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरण तापले असताना या पार्श्वभूमीवर मोठी कायदेशीर घडामोड घडली आहे. मराठी भाषेवरील या वादात मुंबई पोलिसांनी कारवाई करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या ११ नेत्यांना अटक केली आहे. मनसे उपाध्यक्ष कुणाल माईनकर, नेते नयन कदम, किरण नकाशे यांच्यासह अन्य आठ कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे..दरम्यान, या नेत्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. न्यायालयात याबाबत अद्याप कोणतीही औपचारिक प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून त्यादरम्यान जामीन अर्ज सविस्तरपणे सादर केला जाईल, असे अटक आरोपींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील मंजुळा बिस्वास यांनी सांगितले आहे. .बचाव पक्ष आपला युक्तिवाद सादर करून न्यायालयाकडून दिलासा मागणार आहे. सध्या, पोलीस आणि प्रशासन या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे..मनसेच्या ११ कार्यकर्त्यांना दिलासा मुंबईत मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या गोंधळ प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मनसेच्या ११ कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. बोरिवली न्यायालयाने या सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे या कार्यकर्त्यांची सुटका होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.