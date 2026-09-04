मुंबईत आरे मेट्रो स्टेशनखाली भीषण आग, लक्झरी बसने अचानक घेतला पेट, धक्कादायक VIDEO समोर...

मुंबईच्या गोरेगाव परिसरात शुक्रवारी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. आरे मेट्रो स्टेशनच्या खाली पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगत उभ्या असलेल्या एका लक्झरी बसला अचानक भीषण आग लागली. आगीच्या मोठ्या ज्वाळा आणि धुराचे लोट मेट्रो स्टेशनपर्यंत पोहोचल्याने परिसरात एकच गोंधळ उडाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, बसमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाला होता. त्यामुळे चालकाने बस रस्त्याच्या कडेला उभी करून खाली उतरल्याचं सांगितलं जात आहे. चालक बसपासून दूर जात असतानाच काही क्षणांत आतून मोठा आवाज झाला आणि त्यानंतर बसने पेट घेतला. पाहता पाहता आगीने रौद्र रूप धारण केलं..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .बसला लागलेल्या आगीचा परिणाम आरे मेट्रो स्टेशनवरही झाला. स्टेशनच्या खाली मोठ्या प्रमाणात धूर साचल्याने तिथे असलेल्या प्रवाशांची धावपळ उडाली. काही प्रवाशांना धुरामुळे दम लागल्याची तक्रार समोर आली आहे. खबरदारी म्हणून त्यांना मेट्रोमधून बाहेर काढून रस्त्यावर आणण्यात आलं. घटनेचा परिणाम मेट्रोच्या वाहतुकीवरही झाला. सुरक्षेच्या कारणास्तव काही काळ मेट्रो सेवा थांबवण्यात आली. स्टेशन परिसरात प्रवाशांची गर्दी वाढली आणि काही वेळ वातावरणात भीतीचं सावट पसरलं होतं..दरम्यान, बसला लागलेल्या आगीच्या ज्वाळा पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांनाही स्पष्ट दिसत होत्या. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाल्याचंही बघायला मिळालं. आगीचं दृश्य पाहण्यासाठी अनेक जण घटनास्थळी थांबल्याने वाहतुकीवरही परिणाम झाला. सुदैवाने आग लागली तेव्हा बसमध्ये फारसे प्रवासी नव्हते. प्राथमिक माहितीनुसार बस जवळपास रिकामी होती. त्यामुळे या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही..मुसळधार पावसाचा फटका! स्वारगेट मेट्रो स्थानकांत गळती, प्लॅटफॉर्मवर ठेवल्या बादल्या; पाहा VIDEO .घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झालं. जवानांनी प्रयत्नांची शर्थ करत आगीवर नियंत्रण मिळवलं. आग नेमकी कशामुळे लागली, याचा तपास सध्या सुरू आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार तांत्रिक बिघाडामुळे ही घटना घडल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, अधिकृत तपास पूर्ण झाल्यानंतरच आगीचं खरं कारण स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.