मुंबई

मुंबईत आरे मेट्रो स्टेशनखाली भीषण आग, लक्झरी बसने अचानक घेतला पेट, धक्कादायक VIDEO समोर...

Mumbai Aarey Metro Station Luxury Bus Fire : आगीच्या मोठ्या ज्वाळा आणि धुराचे लोट मेट्रो स्टेशनपर्यंत पोहोचल्याने परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता.
Mumbai Aarey Metro Station Luxury Bus Fire

Mumbai Aarey Metro Station Luxury Bus Fire

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

मुंबईच्या गोरेगाव परिसरात शुक्रवारी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. आरे मेट्रो स्टेशनच्या खाली पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगत उभ्या असलेल्या एका लक्झरी बसला अचानक भीषण आग लागली. आगीच्या मोठ्या ज्वाळा आणि धुराचे लोट मेट्रो स्टेशनपर्यंत पोहोचल्याने परिसरात एकच गोंधळ उडाला.

Loading content, please wait...
fire
Mumbai
Fire Accident
Metro
bus accident
Marathi News Esakal
www.esakal.com