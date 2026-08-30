Mumbai Crime: विमानतळाचा कर्मचाऱ्याकडूनच सोन्याची तस्करी; DRIच्या धडक कारवाईत १० कोटींचे सोने जप्त, ६ जणांना अटक

मुंबई : महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या मुंबई विभागीय पथकाने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत आंतरराष्ट्रीय सोने तस्करी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला असून १०.७५ कोटी रुपये किमतीचे ६.८५९ किलोग्रॅम २४-कॅरेट सोने जप्त करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे विमानतळाचा कर्मचाऱ्याकडूनच ही तस्करी केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर DRI मुंबई विभागीय पथकाने आंतरराष्ट्रीय सोने तस्करी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. 'ऑपरेशन मिडनाईट गोल्डस्ट्राइक' अंतर्गत केलेल्या या कारवाईत, तब्बल १०.७५ कोटी रुपये किमतीचे ६.८५९ किलोग्रॅम २४-कॅरेट सोने जप्त करण्यात आले आहे. या टोळीत मुंबईतून दुबई, बँकॉक आणि माले येथे प्रवास करणारे आंतरराष्ट्रीय ट्रान्झिट प्रवासी आणि विमानतळावरील एका कर्मचाऱ्याचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे..Mumbai Metro: मेट्रोचा उन्नत मार्ग 'फनेल'च्या कचाट्यात, 'एमएमआरडीए'ला विमानतळ प्राधिकरणाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा.सापळा रचून धडक कारवाईडीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी सोन्याची तस्करी होत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे २९ ऑगस्ट रोजी रात्री विमानतळाला घेराव घातल्यानंतर विमानतळ कर्मचाऱ्याला सुरक्षा तपासणी टाळून विमानतळाबाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत असताना अडवले. त्या कर्मचाऱ्याकडून मेणात लपवलेल्या सोन्याच्या पावडरच्या सात कॅप्सूल जप्त करण्यात आल्या. त्यांनतर कसून चौकशी करताना कर्मचाऱ्याने ट्रान्झिट प्रवाशांकडून हे सोने गोळा करून विमानतळाबाहेर नेत असल्याची कबुली दिली..सहा जणांना अटकडीआरआयने कारवाई करत पाच बांगलादेशी नागरिक, ट्रान्झिट प्रवासी आणि एका विमानतळ कर्मचाऱ्याला अटक केली आहे. तसेच आरोपींकडून २४-कॅरेट सोन्याच्या पावडरने भरलेल्या ६.८५९ किलोग्रॅम वजनाच्या १६ मेणाच्या कॅप्सूल जप्त करण्यात आल्या. या कॅप्सूलचे दर अंदाजे १०.७५ कोटी असल्याचे सांगितले जात आहे..Mumbai Rain: ऑगस्टअखेर हवामानात बदल! राज्यातील 'या' जिल्ह्यांना मुसळधारेचा इशारा, हवामान विभागाकडून नवी अपडेट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.