मुंबईतील अँटॉप हिल परिसरातील बंगालीपुरा येथे अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या पक्ष कार्यालयांवरही म्हाडाने हातोडा चालवला आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. अतिक्रमण हटवण्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, कारवाई करण्यापूर्वी पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता. तसेच सर्वांवर समान पद्धतीने कारवाई व्हायला हवी होती, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे..भाजपचे सायन-कोळीवाडा विधानसभा महामंत्री संतोष भगत यांनी म्हाडाच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. अतिक्रमण असेल तर ते हटवायलाच हवे. मात्र, एक दिवस आधी नोटीस देऊन दुसऱ्याच दिवशी कार्यालय पाडणे योग्य नाही, असं ते म्हणाले. कार्यालयातील महत्त्वाचं साहित्य बाहेर काढण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. भाजप कार्यालयावर सर्वात आधी कारवाई करण्यात आली..यावेळी आपल्याला आणि कार्यकर्त्यांना बाजूला करून बाहेर काढल्याचा आरोपही त्यांनी केला. इतरांना दोन ते तीन तास दिले, मात्र आपल्या कार्यालयाला वेगळी वागणूक मिळाली, असं भगत यांनी सांगितलं. बाधित दुकानदार आणि कार्यालयधारकांना पर्यायी जागा किंवा योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली..Mumbai Terrorist : मुंबईच्या रेल्वे स्थानकात AK-47 घेऊन पाकिस्तानी दहशतवादी? 5 सेकंदांचा VIDEO व्हायरल; सत्य समोर.शिवसेनेचे पदाधिकारी सिद्धार्थ भास्कर ढगे यांनीही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. सुमारे महिनाभरापूर्वी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी नोटीस देण्यात आली होती. त्यानुसार अनेकांनी कागदपत्रेही सादर केली. मात्र, कोणतीही सुनावणी न घेता अचानक तोडक कारवाईची नोटीस लावण्यात आली आणि दुसऱ्याच दिवशी कार्यालयावर कारवाई झाली, असा आरोप त्यांनी केला. आर्थिक मोबदल्याऐवजी घराच्या बदल्यात घर, दुकानाच्या बदल्यात दुकान आणि कार्यालयाच्या बदल्यात कार्यालय द्यावं, अशी मागणीही त्यांनी केली..याशिवाय शिवसेनेच्या विधानसभा समन्वयक भारती भास्कर ढगे यांनीही नाराजी व्यक्त केली. त्यांची दोन दुकाने आणि कार्यालय या परिसरात होते. अधिकाऱ्यांकडे दोन दिवसांची मुदत मागूनही ती मिळाली नाही. या कार्यालयातून बालवाडी, रुग्णालयासह सामाजिक उपक्रम चालवले जात होते. आता कार्यालय गेल्याने मोठी अडचण निर्माण झाल्याचं त्यांनी सांगितलं..Mumbai News: विल्यम-केट यांची गल्ली क्रिकेट ते रिक्षातून सफर; स्ट्रीट फूडचाही घेतला आस्वाद .दरम्यान, या कारवाईचा फटका स्थानिक दुकानदार आणि दूध विक्रेत्यांनाही बसला आहे. अचानक कारवाई झाल्याने साहित्य बाहेर काढण्यासाठी वेळ मिळाला नाही आणि व्यवसायाचं नुकसान झाल्याची त्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे अतिक्रमण हटवण्यासोबतच बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.