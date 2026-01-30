Mumbai: आता ३० मिनिटांच्या प्रवासाला फक्त १० मिनिटे लागणार! मुंबईतील 'हा' महत्त्वाचा उड्डाणपूल पूर्ण होणार; कधी आणि कोणता?

मुंबई : महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतील विद्या विहार पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या विद्या विहार उड्डाणपुलाचे बांधकाम २५ जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट बीएमसीने ठेवले आहे. अतिरिक्त बीएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी गुरुवारी प्रकल्पस्थळाला भेट दिली आणि कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना दिल्या. बीएमसीच्या 'एन' वॉर्ड क्षेत्रात स्थित, हा उड्डाणपुल घाटकोपर परिसरातील रामचंद्र चेंबूरकर मार्ग आणि लाल बहादूर शास्त्री मार्ग यांना जोडेल..हा पूल विद्या विहार रेल्वे स्थानकाच्या रुळांवरून जाईल, ज्यामुळे पूर्व-पश्चिम दिशेने वाहतुकीचा प्रवास वेळ ३० मिनिटांवरून फक्त १० मिनिटांवर येईल. बीएमसी प्रशासनाच्या मते, उड्डाणपुलाच्या पूर्वेकडील भागातील सर्व काम २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. पश्चिम भागात, बांधकाम जलद करण्यासाठी प्रभावित निवासी आणि व्यावसायिक संरचना काढून टाकणे आणि रस्त्यांच्या संरेखनाचे पुनर्संरचना करणे याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. अंदाजे ६५० मीटर लांबीच्या या प्रकल्पात रेल्वे रुळांवर १०० मीटर लांबीचा मुख्य पूल समाविष्ट आहे..Mumbai Pollution: प्रदूषणाची नियमावली कागदावरच! उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; उच्चस्तरीय समितीचे सूताेवाच.याव्यतिरिक्त, पूर्व आणि पश्चिमेकडील बाजूंना २२० मीटर आणि ३३० मीटर लांबीच्या रस्त्यांचे बांधकाम सुरू आहे. उड्डाणपुलापासून रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रवेश देण्यासाठी एक जोडणारा रस्ता देखील विकसित केला जात आहे. तिकीट खिडकी, स्टेशन मास्टरचे कार्यालय आणि जिने देखील नूतनीकरण करण्यात आले आहेत..पाहणीदरम्यान, अतिरिक्त बीएमसी आयुक्त अभिजित बांगर म्हणाले की, पावसाळा लक्षात घेऊन, पुलाशी संबंधित सर्व प्रमुख कामे ३१ मे २०२६ पर्यंत पूर्ण करावीत. त्यानंतर, पृष्ठभागाचे काम आणि इतर फिनिशिंगचे काम पूर्ण करण्यासाठी आणि उड्डाणपूल २५ जूनपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पश्चिमेकडील सहा खांब पूर्ण झाले आहेत, तर उर्वरित चार खांब, स्पॅन आणि अॅप्रोच रस्ते अद्याप प्रलंबित आहेत. बांधकामादरम्यान वाहतूक वळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे, म्हणून रस्त्याचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..विद्या विहार पूर्व-पश्चिम कनेक्टर ब्रिज, जो मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार होता, त्याची अंतिम मुदत जून पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे, कारण बीएमसी म्हणते की पुलाच्या पश्चिमेकडील व्यावसायिक संरचना पाडणे आणि पुनर्वसन केल्याने बांधकामाला विलंब झाला आहे..Mhada House: म्हाडाची 'ही' घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर, रेडीरेकनर आणि मेंटेनन्समुळे घरांच्या किंमतीत मोठी वाढ .पुलाची अंतिम मुदत तिसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. यापूर्वी, पूल २०२५ च्या मध्यापर्यंत, नंतर मार्च २०२६ पर्यंत आणि आता जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. प्रकल्पाचा खर्च ₹१७८.९३ कोटींवर पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.