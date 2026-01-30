मुंबई

Mumbai: आता ३० मिनिटांच्या प्रवासाला फक्त १० मिनिटे लागणार! मुंबईतील 'हा' महत्त्वाचा उड्डाणपूल पूर्ण होणार; कधी आणि कोणता?

Mumbai BMC Flyover Project: मुंबईतील विद्या विहार पूर्व-पश्चिम उड्डाणपूल २५ जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. बीएमसीच्या मते, यामुळे पूर्व-पश्चिम प्रवासाचा वेळ ३० मिनिटांवरून १० मिनिटांपर्यंत कमी होईल. या प्रकल्पाची किंमत ₹१७८.९३ कोटी आहे.
Mumbai Vidyavihar East-West Flyover

Mumbai Vidyavihar East-West Flyover

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतील विद्या विहार पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या विद्या विहार उड्डाणपुलाचे बांधकाम २५ जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट बीएमसीने ठेवले आहे. अतिरिक्त बीएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी गुरुवारी प्रकल्पस्थळाला भेट दिली आणि कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना दिल्या. बीएमसीच्या 'एन' वॉर्ड क्षेत्रात स्थित, हा उड्डाणपुल घाटकोपर परिसरातील रामचंद्र चेंबूरकर मार्ग आणि लाल बहादूर शास्त्री मार्ग यांना जोडेल.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
BMC
railway station
Railway Administration
Railway Department
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.