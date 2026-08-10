Mumbai Local Train: मुलुंड स्टेशनमध्ये ट्रेनवर काहीतरी पडले; आग लागली.. धुरांचे लोट अन् मध्य रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत Video

Mumbai local train disruption latest update : मुंबईतील मुलुंड रेल्वे स्थानकात बांधकामाचे साहित्य थेट रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरवर पडल्याने आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट दिसून आले. ओव्हरहेड वायरला साहित्याचा स्पर्श झाल्याने मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला असून स्लो मार्गावरील लोकल गाड्या काही काळ थांबवण्यात आल्या. त्यामुळे मुंबईच्या दिशेने आणि ठाण्याच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विलंबाचा सामना करावा लागला. .घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या. ओव्हरहेड वायर आणि संबंधित यंत्रणेची तपासणी करण्यात आली. या घटनेमुळे मुलुंड स्थानक आणि आसपासच्या मार्गावर लोकल सेवांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले. अचानक झालेल्या या बिघाडामुळे स्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी वाढली आणि एकामागून एक लोकल उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना रेल्वे रुळावरून चालत मार्ग काढावा लागतोय..Western Railway Mumbai affected.दरम्यान, उपनगरीय मार्गावरील विविध ठिकाणी तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सध्या रेल्वे सेवांवर परिणाम झाला आहे. वसई रोड येथे पहाटे ०४:४६ वाजता दिवा (DIVA) डाउन/अप जलद मार्गावरील 'पॉइंट १११/११२' (PT 111/112) मध्ये बिघाड झाला. 'पॉइंट क्लॅम्पिंग'साठी DySS/BSR कर्मचारी घटनास्थळी रवाना झाले आहेत, ज्यामुळे 'अप' जलद मार्गावरील गाड्या विलंबाने धावत आहेत..तेच दादर येथे सकाळी १०:१० वाजता 'अप' आणि 'डाउन' जलद मार्गावरील 'पॉइंट १४३/१४४' 'रिव्हर्स' (Reverse) स्थितीतून 'नॉर्मल' (Normal) स्थितीत येण्यास अयशस्वी ठरले आणि त्यामुळे गाड्या ४० ते ४५ मिनिटे विलंबाने धावत आहेत. गोरेगाव येथेही सकाळी १०:२२ वाजता 'अप'/'डाउन' हार्बर मार्गावरील 'पॉइंट १२७/१२८' आणि 'पॉइंट १२९/१३०' मध्ये बिघाड झाला होता. रेल्वे सेवा लवकरात लवकर पूर्ववत करण्यासाठी रेल्वे कर्मचारी या बिघाडांचे निवारण करण्यास प्राधान्याने काम करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.