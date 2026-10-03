CJP Protest: सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले, पण घरी परतलेच नाहीत; शिवाजी पार्कात ७५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू

मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे गांधी जयंतीनिमित्त २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सीजेपी आंदोलनादरम्यान एका ७५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. आंदोलनस्थळी आल्यानंतर त्यांना छातीत तीव्र वेदना जाणवू लागल्या. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात आहे..मृत व्यक्तीची ओळख पटलीपीटीआयच्या वृत्तानुसार, शिवाजी पार्क पोलिसांनी मृत व्यक्तीची ओळख गोपालकृष्ण सुब्बय्या पिल्लई अशी केली आहे. ते ठाणे परिसरातील दोस्ती वेस्ट काउंटी, बी विंग येथे राहत होते.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोपालकृष्ण सुब्बय्या पिल्लई शुक्रवारी दुपारी साडेचारच्या सुमारास सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी शिवाजी पार्क येथे आले होते. आंदोलनस्थळी पोहोचल्यानंतर सुमारे अर्ध्या तासाने, म्हणजेच सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास, त्यांच्या छातीत अचानक तीव्र वेदना सुरू झाल्या.यानंतर त्यांच्यासोबत असलेल्या मित्रांनी तसेच घटनास्थळी उपस्थित पोलिसांनी तातडीने त्यांना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..एसआयआर आणि निवडणूक गैरप्रकारांविरोधात आंदोलनशिवाजी पार्क येथे सीजेपीकडून देशभरातील मतदार याद्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या एसआयआरच्या मुद्द्यावरून आंदोलन करण्यात आले. तसेच मतचोरी आणि निवडणुकीतील गैरप्रकारांचा आरोप करत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातही आंदोलन करण्यात आले.सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि पक्षाच्या समर्थकांनी ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली. दीपके यांनी आंदोलनस्थळी मंचावरून भाषण करताना ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली..CJP Mumbai Protest: मुंबईत 'सीजेपी'चा एल्गार! मंत्रालयाबाहेर 'जेन नेक्स्ट' एकवटले; अभिजित दीपकेंचं मोठं विधान, म्हणाले....तरुणांचा मोठ्या संख्येने सहभागसीजेपीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. विशेषतः तरुणांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका करणारे उपहासात्मक मीम्स तसेच चित्रपटांतील संवाद असलेले फलक हातात घेतले होते..आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आधीच व्यवस्था केली होती. शिवाजी पार्क परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते. मात्र, या व्यवस्थेनंतरही सीजेपी समर्थकांचा आंदोलनातील सहभाग कायम राहिला.आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांच्या हातातील काही फलकांवर "ज्ञानू, तुमचा लोकशाहीवर विश्वास आहे का?", "ज्ञानेश भाऊ, फक्त राजीनामा द्या," आणि "देशद्रोही ज्ञानू गेलाच पाहिजे," अशा घोषणा लिहिल्या होत्या..Raj Thackeray: मुंबई पोलिसांच्या विनंतीला मान देत...; ठाकरे बंधूंच्या 'गर्जना' मोर्चाच्या मार्गात बदल, राज ठाकरेंची महत्त्वाची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.