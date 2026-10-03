मुंबई

CJP Protest: सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले, पण घरी परतलेच नाहीत; शिवाजी पार्कात ७५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू

CJP Protest at Mumbai’s Shivaji Park : मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान ७५ वर्षीय गोपालकृष्ण सुब्बय्या पिल्लई यांना छातीत तीव्र वेदना झाल्यानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
CJP supporters stage a protest at Mumbai’s Shivaji Park over SIR and alleged election irregularities

CJP supporters stage a protest at Mumbai’s Shivaji Park over SIR and alleged election irregularities

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे गांधी जयंतीनिमित्त २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सीजेपी आंदोलनादरम्यान एका ७५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. आंदोलनस्थळी आल्यानंतर त्यांना छातीत तीव्र वेदना जाणवू लागल्या. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात आहे.

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