Mumbai News: मुलासह आईचं मुंबईत आंदोलन; पोलिसांनी हटायला सांगताच संताप अनावर, पुढे जे घडलं ते VIDEO मध्ये कैद

CJP Protest Viral Video: दिल्लीतील 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) आंदोलनाला समर्थन दर्शवण्यासाठी मुंबईतील दादर परिसरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान घडलेला एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिसांशी झालेल्या शाब्दिक वादात एका महिला आंदोलकाने पोलिसांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या घटनेचा व्हिडिओ शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर शेअर करत संबंधित महिलेच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे..महिलेचा पोलिसांना थेट सवालदादरमधील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांना एका ठिकाणी थांबण्यास मज्जाव केल्याने वातावरण काही काळ तणावपूर्ण बनले. यावेळी एका महिला आंदोलकाने संताप व्यक्त करत पोलिसांना थेट प्रश्न विचारले. "आम्हाला तुमच्याकडून (पोलिसांकडून) संरक्षण नको, द्यायचं असेल तर पंतप्रधानांपासून, मुख्यमंत्र्यांपासून द्या, तर तुमच्यापासूनच संरक्षण नको आहे," असे ती म्हणाली. तिच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून त्यावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत..NEET Protest: आंदोलकांची थेट संसदेवर धडक; जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर, नीट’ पेपरफुटीवरून दिल्लीत रणकंदन.महिला नेमकं काय म्हणाली?व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एका महिलेसोबत एक लहान मूलही दिसत आहे. पोलिसांनी तिला त्या ठिकाणी थांबू नये, अशी सूचना केल्यानंतर तिने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "आम्हाला तुमच्या संरक्षणाची गरज नाही, उलट तुमच्यापासूनच संरक्षण हवं आहे," अशा शब्दांत तिने पोलिसांवरच संताप व्यक्त केला.पुढे बोलताना, "मी कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा दिलेल्या नाहीत, गाणंही म्हटलं नाही. तरीही मला इथून निघून जाण्यास सांगितलं जात आहे. आम्हाला मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांकडून संरक्षण मिळावं," अशी मागणी तिने केली. तसेच, "जेव्हा आम्ही खरोखर संरक्षणासाठी तुमच्याकडे येतो, तेव्हा तासन्तास वाट पाहायला लावलं जातं. मात्र आज आम्ही आमच्या हक्कांसाठी उभे राहिलो आहोत, तेव्हा आमच्याभोवती संरक्षणाचा आव आणला जात आहे. आम्हाला अशा प्रकारचं संरक्षण नको," असे ठाम शब्दांत सांगत तिने पोलिसांवर टीका केली..संजय राऊतांची प्रतिक्रियाया व्हिडिओची दखल घेत खासदार संजय राऊत यांनी तो आपल्या सोशल मीडिया खात्यावर शेअर केला. व्हिडिओसोबत त्यांनी, "हीच आग भ्रष्ट सरकार जाळून टाकेल," असे लिहित संबंधित महिला आंदोलकाच्या धाडसी भूमिकेचे कौतुक केले. या पोस्टनंतर हा व्हिडिओ आणखी मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला आहे.महिला आंदोलकांना ताब्यातदादरमधील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी काही महिला आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी त्यांना ओढून नेत कारवाई केल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..दिल्लीत संसदेकडे मोर्चादुसरीकडे, दिल्लीत काल कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली संसदेकडे मोर्चा काढण्यात आला. अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चातून केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.जंतर-मंतर परिसरात लाठीचार्जदिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच आंदोलकांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चा वळवला. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांच्या कारवाईनंतरही आंदोलकांनी माघार घेण्यास नकार दिला. "कितीही मारले, कितीही विरोध केला तरी आंदोलन सुरूच ठेवणार," असा आक्रमक पवित्रा आंदोलकांनी घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे..NEET Protest: ‘मार खाऊ... पण शिक्षणासाठी लढा देऊ! ’दिल्लीतील आंदोलनाचे राज्यात पडसाद; विद्यार्थ्यांची विविध ठिकाणी निदर्शने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.