Mumbai CNG crisis: कसं होणार मुंबईचं? सीएनजी तुटवड्याने थबकली... ऑटोचं भाडं किती वाढलं? विमानतळावर जाण्यासाठी कॅबसुद्धा नाही

मुंबई फक्त पावासने तुंबत नाही तर CNG तुटवडा निर्माण झाला तरी मुंबई थबकते असा अनुभव आता अनेक मुंबईकरांना येत आहे. ही भीषण परिस्थिती आहे आणि भविष्यातील मोठं संकट देखील. लोकलची वाहतूक देखील ठप्प झाली आहे. त्यामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली आहे. मुंबईकरांना सोमवारी सकाळपासूनच सीएनजी संकटाचा मोठा फटका बसला. महानगर गॅस लिमिटेड (एमजीएल) च्या वडाळा येथील सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) पर्यंत येणारी गेल इंडियाची मुख्य पाइपलाइन एका बांधकामामुळे खराब झाल्याने शहरातील सीएनजी पुरवठा अचानक कोलमडला. .अनेक पंपांवर “नो स्टॉक”चे बोर्डमुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील एमजीएलच्या ३८९ पैकी फक्त २२५ स्टेशन्सच सोमवारी सुरू होती. उर्वरित स्टेशन्सवर एकतर गॅसच नव्हता किंवा पुरेसा दाब नव्हता. सकाळी १० वाजेपर्यंत अनेक पंपांवर “नो स्टॉक”चे बोर्ड लागले. जिथे गॅस होता, तिथे किलोमीटरभर रांगा लागल्या आहेत. ऑटो-टॅक्सी चालकांना इंधन भरण्यासाठी ४-५ तास थांबावे लागले, त्यामुळे रस्त्यावर ऑटो-टॅक्सींची संख्या अचानक ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाली..ऑटो-टॅक्सी चालकांनी मनमानी भाडीसीएनजीच्या कमतरतेमुळे ऑटो-टॅक्सी चालकांनी मनमानी भाडी आकारायला सुरुवात केली. अंधेरी ते घाटकोपर (मीटरने ८९) साठी २००-२५०, घाटकोपर ते मेट्रो स्टेशन (सामान्य ३०-४०) साठी ३००-५००, अंधेरी ते विमानतळ (सामान्य ३५०-४००) साठी ८००-१००० भाडे आकरण्यात येत आहे.विमानतळावर तर परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. ओला-उबरच्या कॅब्सची प्री-बुकिंग देखील मिळत नव्हती. अनेक प्रवाशांना विमान सुटण्याच्या भीतीने १५००-२००० देऊनही कॅब मिळाली नाही. काहींनी शेअर्ड टॅक्सी किंवा खाजगी वाहनांचा पर्याय निवडला..Mumbai CNG News: मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! सीएनजीचा गंभीर तुटवडा; पंपांवर लांबच लांब रांगा, गॅस कंपनीनं सांगितलं कारण.शाळा बसेसनाही फटकामुंबई महानगर प्रदेशातील सुमारे २,००० शाळा बसेस सीएनजीवर चालतात. इंधनटंचाईमुळे अनेक बसेस रस्त्यावर उतरल्याच नाहीत. स्कूल बस ऑपरेटर्स असोसिएशनचे नेते अनिल गर्ग यांनी हिंदुस्थान टाईम्सला सांगितले, “अनेक शाळांना दोन-तीन मार्ग एकत्र करावे लागले. काही ठिकाणी खासगी लक्झरी बसेस भाड्याने घ्याव्या लागल्या. १० किमीच्या दोन फेऱ्या करण्यासाठी १२,००० रुपये मोजावे लागतील.”.कधीपर्यंत पूर्ववत होणार पुरवठा?एमजीएलने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मंगळवार, १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दुपारी १२ ते २ वाजेदरम्यान गॅस पुरवठा पूर्णपणे पूर्ववत होईल.” सध्या शहरातील सुमारे ६० टक्के पंप सुरू असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.चालक संघटनांची मागणीमुंबई टॅक्सीमेन्स युनियन आणि ऑटोरिक्षा संघटनांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात एमजीएलकडून दोन दिवसांचे उत्पन्न नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. “रांगेत उभे राहून चालकांचा दिवस वाया गेला. आम्ही ग्राहकांना नकार देऊ शकत नाही, पण इंधनच नसेल तर काय करायचे?” असा सवाल संघटना नेत्यांनी उपस्थित केला आहे..CNG Supply: मुंबईतील सीएनजी पुरवठा कधी सुरळीत होणार? एमजीएलने तारीख अन् वेळच सांगितली, वाहनचालकांना मोठा दिलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.