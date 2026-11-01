मुंबई

मुंबईत CNG महागला, महानगर गॅसने पुन्हा दरात केली वाढ; जाणून घ्या किती आहे दर?

CNG Price Hike in Mumbai: मुंबईत महानगर गॅसने दोन महिन्यात दुसऱ्यांदा सीएनजीच्या दरात वाढ केलीय. यामुळे मुंबईसह उपनगरातील वाहनधारकांना याचा फटका बसणार आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर ही वाढ करण्यात आलीय.
cng gas price

cng gas price

Esakal

सूरज यादव
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मुंबईत सीएनजीच्या दरात पुन्हा वाढ झालीय. महानगर गॅस लिमिटेडने मुंबईसह उपनगरातील सीएनजीच्या दरात वाढ केलीय. अमेरिका इस्रायल इराण यांच्यातील संघर्षामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झालीय. यामुळे इनपुट गॅस खरेदी खर्चात वाढ झाल्यानं कंपनीने पुन्हा एकदा सीएनजी दरात वाढीचा निर्णय घेतला. आता प्रती किलो एक रुपयाची वाढ करण्यात आली आहे.

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