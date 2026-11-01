मुंबईत CNG महागला, महानगर गॅसने पुन्हा दरात केली वाढ; जाणून घ्या किती आहे दर?

मुंबईत सीएनजीच्या दरात पुन्हा वाढ झालीय. महानगर गॅस लिमिटेडने मुंबईसह उपनगरातील सीएनजीच्या दरात वाढ केलीय. अमेरिका इस्रायल इराण यांच्यातील संघर्षामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झालीय. यामुळे इनपुट गॅस खरेदी खर्चात वाढ झाल्यानं कंपनीने पुन्हा एकदा सीएनजी दरात वाढीचा निर्णय घेतला. आता प्रती किलो एक रुपयाची वाढ करण्यात आली आहे..सीएनजी दरात वाढ केल्यानंतर मुंबईत १ नोव्हेंबरपासून सीएनजी दर प्रति किलो ९० रुपये इतका होणार आहे. गेल्या दोन महिन्यात दुसऱ्यांदा सीएनजी दरात वाढ करण्यात आलीय. कंपनीने म्हटलं की, पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संकटामुळे देशांतर्गत उत्पादीत गॅस आणि आयात रिगसिफाइड लिक्विफाइड नॅचरल गॅस यांच्या किंमतीत मोठी वाढ झालीय. देशांतर्गत गॅसच्या वाटपात कपात आणि जास्त किंमतीच्या स्रोतांवर अवलंबित्व वाढल्यानं खरेदी खर्च वाढला असल्याचं कंपनीने सांगितलंय..LPG Cylinder Price Hike : दिवाळीच्या तोंडावर महागाईचा झटका ! व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महागला; जाणून घ्या मुंबईसह देशातील प्रमुख शहरांतील नवे दर.ग्राहकांना सीएनजी पुरवठा अखंडित ठेवणं आणि वाढलेल्या खर्चाची अंशत: भरपाई करणे हा उद्देश दरवाढीमागे असल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलंय. नवे दर ३१ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून लागू झाले आहेत. याचा फटका मुंबई महानगर प्रदेशात एमजीएलकडून पुरवठा होणाऱ्या भागातील वाहनांना बसणार आहे..महानगरकडून याआधी १ ऑक्टोबरला सीएनजी दरात प्रति किलो १ रुपया वाढ करण्यात आली होती. आता महिन्याभराने पुन्हा वाढ केली आहे. याआधी सप्टेंबरमध्ये प्रति किलो २ रुपये वाढवले होते. तर मे महिन्यातही सीएनजी , पीएनजीचे दर वाढवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.