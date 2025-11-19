Mumbai CNG Shortage: सीएनजी कोंडीतून मुंबईकरांची सुटका, पुरवठा सुरळीत होताच पंपांवर गर्दी; ३ दिवसात कोट्यवधींचं नुकसान

मुंबई : गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या (गेल) वाहिनीतील तांत्रिक बिघाड दूर झाल्याने महानगर गॅसकडून हाेणारा सीएनजी पुरवठा तिसऱ्या दिवशी मंगळवारी दुपारी ३ नंतर सुरळीत झाला. त्यामुळे टॅक्सी, शालेय बससह सार्वजनिक वाहतुकीला माेठा दिलासा मिळाला. तत्पूर्वी, दुपारपर्यंत पेट्राेलपंपाबाहेर काही किलाेमीटरपर्यंत रांग लागल्याचे दृश्य कायम हाेते. त्यामुळे सकाळी कामानिमित्त घराबाहेर पडलेल्या नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. अनेकांनी ‘बेस्ट’सह इतर परिवहन बसचा आसरा घेतल्याने बस स्थानकांत प्रचंड गर्दी झाली होती. .मुंबई शहर आणि परिसरात गॅसचा पुरवठा करणाऱ्या महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीच्या आरसीएफ कम्पाउंडमधील गेलच्या मुख्य गॅस पाइपलाइनमध्ये रविवारी तांत्रिक बिघाड झाला हाेता. त्यामुळे वडाळा येथील महानगर गॅसच्या सिटी गेट स्टेशनला (सीजीएस) होणारा गॅसपुरवठा बाधित झाला हाेता. सीएनजी पंपावरील गॅसचा शिल्लक साठा संपत आल्याने प्रचंड प्रमाणात तुटवडा निर्माण हाेऊन रिक्षा, टॅक्सी वाहतुकीसह सार्वजनिक वाहतूक काेलमडली हाेती. .Mumbai News: घाटकोपरमध्ये विद्यार्थ्यांना अन्नबाधा! शाळेतील उपाहारगृहातील समाेसे खाल्ल्याने त्रास.सीएनजी काेंडीतून मुंबईची सुटका गेलची उपकंपनी महानगर गॅस लिमिटेड ही कंपनी महामुंबईतील १० लाखांहून अधिक वाहनांना सीएनजी आणि २० लाखांहून अधिक घरांत स्वयंपाकासाठी तसेच कारखान्यांना औद्योगिक वापरासाठी पीएनजीचा पुरवठा करते. वडाळा येथील ज्या सीजीएस केंद्रातून हा पुरवठा हाेताे, त्याच्या वाहिनीत बिघाड झाल्याने मुंबई आणि परिसरात गाेंधळ उडाला हाेता. मुंबईत महानगर गॅसकडून ४८० पंपांना सीएनजीचा पुरवठा होतो. या पंपांना मंगळवारी दुपारपासून सीएनजीचा पुरवठा सुरू झाला आहे. .सीएनजीअभावी हजारो रिक्षा-टॅक्सी, ओला-उबर व्यावसायिकांचे तीन दिवसांचे उत्पन्न बुडाले. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील सीएनजी इंधन पंपांना होणारा सीएनजीचा पुरवठा दुपारी ३.३० ते ४च्या दरम्यान पूर्ववत झाला. गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)कडून महानगर गॅसला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणाऱ्या मुख्य वायुवाहिनीची दुरुस्ती करण्यात आली, असे महानगर गॅसच्या वतीने सांगण्यात आले..शालेय बसना फटकामहानगर गॅस लिमिटेड कंपनीच्या आरसीएफ कम्पाऊंडमधील गेलच्या मुख्य गॅस पाइपलाइनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. त्याला दुरुस्तीसाठी तीन दिवस लागले आहेत. यात एकाच कंपनीची मोनोपॉली असल्याने या समस्या येत आहेत.दोन हजारांहून अधिक शालेय बसला त्याचा फटका बसला आहे, असे स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले..मुंबईतील सीएनजीचा पुरवठा मंगळवारी दुपारी ३ वाजता सुरळीत सुरू झाला. टप्प्याटप्प्याने सर्व पेट्रोलपंपावरील सीएनजीचा पुरवठा सुरू झाला आहे.- चेतन मोदी, अध्यक्ष, मुंबई पेट्रोलियम डीलर्स.मुंबईत चार लाख रिक्षा आहेत. तीन दिवस रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांचे प्रतिदिन एक हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीची रक्कम रिक्षा-टॅक्सी मंडळात जमा करावी. - के. तिवारी, अध्यक्ष, भाजप रिक्षा टॅक्सी सेल.Mumbai News: लिंक रोडसाठी १,०३९ झाडांवर कुऱ्हाड, सर्वोच्च न्यायालयाची मुंबई पालिकेला सशर्त परवानगी.औद्याेगिक पुरवठ्याचे काम सुरूमहामुंबईतील सीएनजी पंपांना होणारा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. घरगुती पीएनजी गॅसवर कोणताही परिणाम झाला नव्हता. औद्योगिक, व्यापारी आस्थापनांचा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम सुरू आहे, असे महानगर गॅसने म्हटले आहे. .५० काेटींचे नुकसानमुंबई महानगर क्षेत्रात तीन लाख ओला-उबरचे चालक आहेत. त्यापैकी दोन लाख गाड्या सीएनजीचा पुरवठा खंडित झाल्याने तीन दिवस बंद होत्या. चालकांना १८०० ते २५०० रुपयांचे प्रतिदिन नुकसान झाले आहे, असे राष्ट्रीय कामगार संघाच्या ॲपबेस ट्रान्सपोर्ट युनिटचे अध्यक्ष रिझवान शेख यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.