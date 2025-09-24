मुंबई

Mumbai Crime: अंधेरीत दुहेरी हत्याकांड! तरुणाने वडील आणि आजोबांना संपवलं; धक्कादायक कारण समोर

Andheri Murder News: अंधेरी येथील एमआयडीसी परिसरात एका २३ वर्षीय तरुणाने आपल्या घरीच आपल्या वडिलांची आणि आजोबांची निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप आहे. वादातून ही घटना घडली आहे.
Vrushal Karmarkar
मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथील तक्षशिला परिसरात एक खळबळजनक दुहेरी हत्याकांड घडले आहे. एका २३ वर्षीय मुलाने आपल्या वडिलांना आणि आजोबांना चाकूने भोसकून ठार मारले. दारू पिऊन वडील आणि आजोबा सतत शिवीगाळ करत होते. गोंधळ घालत होते, त्यामुळे मुलाने मध्यरात्री त्यांची हत्या केल्याचे वृत्त आहे.

