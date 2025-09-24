Mumbai Crime: अंधेरीत दुहेरी हत्याकांड! तरुणाने वडील आणि आजोबांना संपवलं; धक्कादायक कारण समोर

मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथील तक्षशिला परिसरात एक खळबळजनक दुहेरी हत्याकांड घडले आहे. एका २३ वर्षीय मुलाने आपल्या वडिलांना आणि आजोबांना चाकूने भोसकून ठार मारले. दारू पिऊन वडील आणि आजोबा सतत शिवीगाळ करत होते. गोंधळ घालत होते, त्यामुळे मुलाने मध्यरात्री त्यांची हत्या केल्याचे वृत्त आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी चेतन मनोज भत्रे हा अंधेरी पूर्वेतील साकीनाका येथील रहिवासी आहे. पोलिसांनी सांगितले की, तो त्याचे वडील मनोज (५०) आणि आजोबा बाबू (७५) यांच्यामुळे निराश झाला होता, जे घरी दारू पिऊन दररोज रात्री भांडत होते. रात्री दारू पिऊन वडील पैसे मागत होते आणि शिवीगाळ करत होते. रागाच्या भरात मुलाने त्याच्या ५२ वर्षीय वडिलांना चाकूने वार करून ठार मारले. .Dahisar Toll Naka: दहिसर टोलनाक्यावरून वाद; 'या' जागी स्थलांतर करण्याचा निर्णय, मंजूरीसाठी प्रताप सरनाईकांची नितीन गडकरींकडे धाव.त्याने वाद मिटविण्यासाठी आलेल्या ७५ वर्षीय आजोबा आणि ४५ वर्षीय काकांवरही चाकूने वार केले. या हल्ल्यात काका गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर जोगेश्वरी येथील ट्रॉमा केअर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पहाटे २ वाजण्याच्या सुमारास वडील आणि आजोबा मद्यपान करून गोंधळ घालत असताना संतापलेल्या मुलाने धारदार चाकूने दोघांवरही वार केले. खून केल्यानंतर मुलाने चाकू घेतला आणि एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आत्मसमर्पण केले..Manchar Accident : मंचर शहरात भरधाव कारची धडक; तरुणी हवेत उडून गंभीर जखमी, अपघाताचा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद .घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कूपर रुग्णालयात पाठवले. पोलिसांनी आता मुलाविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. आणखी एका धक्कादायक घटनेत मुंबईतील वांद्रे परिसरात एका मुलाने त्याच्या वडिलांची चाकूने वार करून हत्या केली. हत्येपूर्वी दोघेही एकत्र दारू पित होते. बीकेसी पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद करण्यात आली. आरोपी मुलाला अटक करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेमुळे स्थानिक रहिवाशांना धक्का बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.