Mumbai News : मुंबईत ऐन दिवाळीत दुर्घटना, चाळीत आग लागून १५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू; तिघे जखमी

Massive Fire in Mumbai Chawl: मुंबईत एका चाळीत सोमवारी पहाटे लागलेल्या भीषण आगीत एका १५ वर्षीय मुलाचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. या आगीत तिघे जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सोमवारी पहाटे कफ परेड परिसरात असलेल्या एका चाळीत ही आगीची दुर्घटना घडली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. ही आग एक तासात आटोक्यात आणण्यात यश आलं..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सोमवारी पहाटे कफ परेड इथं असलेल्या मच्छिमार नगरमध्ये अचानक आग लागली. आगीच्या घटनेमुळं रहिवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आणि गोंधळ उडाला. आगीच्या ज्वाळा आणि धुरापासून वाचवण्यासाठी नागरिक सैरावैरा धावत होते. काही काळ गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं..आगीच्या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झालं. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्न करत तासाभरात आग आटोक्यात आणली. शॉर्ट सर्किट किंवा ईव्ही बॅटरीमुळे आग लागली असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..चाळीत लागलेल्या आगीत एका १५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर तिघे जण गंभीररित्या होरपळले आहेत. त्यांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर उपचार सुरू केले आहेत. आगीच्या घटनेची नोंद पोलिसात करण्यात आलीय. ऐन दिवाळीत लागलेल्या आगीच्या या घटनेत अनेकांच्या घरांचं नुकसान झालं आहे..