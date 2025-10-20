मुंबई

Mumbai News : मुंबईत ऐन दिवाळीत दुर्घटना, चाळीत आग लागून १५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू; तिघे जखमी

Mumbai Fire News : मुंबईतील कफ परेड भागात असलेल्या एका चाळीत आग लागून भीषण दुर्घटना घडलीय. या आगीत एका १५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झालाय. तर तिघे जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
Massive Fire in Mumbai Chawl: मुंबईत एका चाळीत सोमवारी पहाटे लागलेल्या भीषण आगीत एका १५ वर्षीय मुलाचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. या आगीत तिघे जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सोमवारी पहाटे कफ परेड परिसरात असलेल्या एका चाळीत ही आगीची दुर्घटना घडली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. ही आग एक तासात आटोक्यात आणण्यात यश आलं.

