भूकच गेली! मुंबईत प्रसिद्ध फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवणाच्या टेबलवर झुरळ, डॉक्टरने VIDEO शेअर करत तुकाराम मुंढेंना केलं टॅग

मुंबईतील प्रसिद्ध फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवणाच्या टेबलजवळ झुरळ फिरत असल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. फोर्टिस रुग्णालयातील प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉक्टर अशोक सेठ यांनी हा व्हिडीओ शेअर करत प्रश्न उपस्थित केलेत. फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये घडलेल्या या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा स्वच्छतेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. डॉक्टर सेठ यांनी व्हिडीओ शेअर करताना पोस्टमध्ये एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनाही टॅग केलंय. या प्रकरणी आता काय कारवाई होते याकडं सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. .डॉ. अशोक सेठ हे JW Marriott या फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये गेले होते. जेवणाच्या वेळी त्यांच्या टेबलाजवळ झुरळ फिरताना दिसले. सेठ यांनी या घटनेचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आणि तो सोशल मीडियावर पोस्ट केला. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनाही डॉक्टर सेठ यांनी टॅग केलंय..मालमत्ता ४ कोटींची, मग १३ कोटींची रोल्स रॉयस कुठून आली? मैथिली ठाकूरच्या व्हिडीओवरून CAचा सवाल, चौकशीची मागणी.सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट करतना डॉक्टर सेठ यांनी घटनेबद्दल नाराजी व्यक्त केलीय. आमच्या जेवणाच्या टेबलावर एक अनपेक्षित पाहुणा आला. रेस्टॉरंटमध्ये अशा प्रकारची घटना घडणे ही स्वच्छतेतील मोठी चूक असल्याचं त्यांनी म्हटले. झुरळ पाहिल्यानंतर आपली भूकच गेली असेही त्यांनी सांगितले..पिझ्झा किंवा पास्ता कितीही चांगला असला तरी तिथून निघून जाणेच योग्य होते अशी प्रतिक्रिया सेठ यांनी दिलीय. तसेच आपण मुंढे यांच्या भागात आहोत त्याबद्दल आभार मानायला हवेत अशी टिप्पणीही केलीय. सध्या तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली भेसळ करणाऱ्या आणि स्वच्छतेचे नियम न पाळणाऱ्या हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सवर कारवाई सुरू आहे..दरम्यान, या पोस्टनंतर वाढलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर Marriott Bonvoy Assist कडून डॉ. सेठ यांची माफी मागण्यात आली आहे. हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून, घटनेची चौकशी करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.