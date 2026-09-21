मुंबई

भूकच गेली! मुंबईत प्रसिद्ध फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवणाच्या टेबलवर झुरळ, डॉक्टरने VIDEO शेअर करत तुकाराम मुंढेंना केलं टॅग

Cockroach Found at Mumbai Five Star Hotel मुंबईतील प्रसिद्ध फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवणाच्या टेबलवर झुरळ आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. हा व्हिडीओ शेअर करत डॉक्टरने थेट तुकाराम मुंढेंना टॅग केलंय.
Cockroach Found at Mumbai Five Star Hotel

Cockroach Found at Mumbai Five Star Hotel

Esakal

सूरज यादव
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मुंबईतील प्रसिद्ध फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवणाच्या टेबलजवळ झुरळ फिरत असल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. फोर्टिस रुग्णालयातील प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉक्टर अशोक सेठ यांनी हा व्हिडीओ शेअर करत प्रश्न उपस्थित केलेत. फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये घडलेल्या या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा स्वच्छतेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. डॉक्टर सेठ यांनी व्हिडीओ शेअर करताना पोस्टमध्ये एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनाही टॅग केलंय. या प्रकरणी आता काय कारवाई होते याकडं सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय.

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