मुंबई

Mumbai Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी मंडपात वीज कनेक्शन हवंय? BEST च्या ११ अटी पूर्ण करा, ELCB रिपोर्टही द्यावा लागणार, नवे नियम काय?

Ganesh Mandals in Mumbai Face New Electricity Rules: बेस्टने गणेशोत्सवासाठी वीज मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तात्पुरत्या वीज जोडणीसाठी मंडळांनी ११ अटींचे पालन करणे आणि ईएलसीबी चाचणी अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
BEST Issues New Power Guidelines for Ganeshotsav

BEST electricity connection rules for Mumbai Ganeshotsav pandals 2026

ESakal

Vrushal Karmarkar
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गणेशोत्सवाच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर बेस्टने गणेश मंडळांना वीज कनेक्शनसंदर्भात 'विद्युत मार्गदर्शक सूचना' जारी केल्या आहेत. मंडप उजळण्यापूर्वी मंडळांना ११ आवश्यक अटींची पूर्तता करावी लागेल. ऑनलाइन अर्ज, जागा मालकाची परवानगी, महानगरपालिका आणि पोलिसांची मंजुरी, विद्युत निरीक्षकाला दिलेल्या अर्जाची प्रत, मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून तपासणी आणि ईएलसीबी अहवाल यांसारखी कागदपत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत.

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