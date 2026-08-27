Mumbai Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी मंडपात वीज कनेक्शन हवंय? BEST च्या ११ अटी पूर्ण करा, ELCB रिपोर्टही द्यावा लागणार, नवे नियम काय?

गणेशोत्सवाच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर बेस्टने गणेश मंडळांना वीज कनेक्शनसंदर्भात 'विद्युत मार्गदर्शक सूचना' जारी केल्या आहेत. मंडप उजळण्यापूर्वी मंडळांना ११ आवश्यक अटींची पूर्तता करावी लागेल. ऑनलाइन अर्ज, जागा मालकाची परवानगी, महानगरपालिका आणि पोलिसांची मंजुरी, विद्युत निरीक्षकाला दिलेल्या अर्जाची प्रत, मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून तपासणी आणि ईएलसीबी अहवाल यांसारखी कागदपत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. .बेस्टने मंडळांना वेळेत अर्ज करून सर्व औपचारिकता पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. तात्पुरत्या वीजपुरवठ्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याकरिता बेस्टच्या सर्व ग्राहक सेवा विभागांमध्ये सुविधा कक्ष उभारण्यात आले आहेत. अर्जामध्ये विभागाचे नाव, संपूर्ण पत्ता, वीजपुरवठ्याचा कालावधी, जबाबदार प्रतिनिधीचे नाव व मोबाईल क्रमांक, तसेच बँक खात्याचा संपूर्ण तपशील समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. अर्जावर विभागाचा शिक्का आणि सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारल्याचे प्रमाणपत्र देखील जोडणे आवश्यक आहे..Kurla News: उलट्या, जुलाब, ताप आणि चक्कर..., कुर्ल्यात मोमोज खाल्ल्यानंतर १६ जणांना विषबाधा.मंडळाला NIFT साठी विहित नमुना अर्ज भरावा लागेल. प्रत्यक्ष वीज वापराच्या आधारावर बिल समायोजित केल्यानंतर, सुरक्षा ठेवीची उर्वरित रक्कम मंडळाच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. NIFT अर्ज न भरल्यास, सुरक्षा ठेव ६० दिवसांच्या आत धनादेशाद्वारे परत केली जाईल. ज्या जमिनीवर गणेश मंडप उभारला जाणार आहे, त्या जमिनीच्या मालकाची किंवा गृहनिर्माण संस्थेची परवानगी अनिवार्य असेल. .यासोबतच विद्युत निरीक्षकाची परवानगी किंवा संबंधित कार्यालयात केलेल्या अर्जाची प्रत देखील सादर करावी लागेल. बेस्टने विद्युत सुरक्षेवर विशेष भर दिला आहे. मंडळांनी मान्यताप्राप्त विद्युत कंत्राटदाराकडून विद्युत भाराचे मूल्यांकन करून चाचणी अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. ईएलसीबी चाचणी अहवाल देखील अनिवार्य आहेत. पॅव्हेलियनची वायरिंग भारतीय विद्युत नियमांनुसार करणे आवश्यक आहे. विजेच्या तारा जमिनीवर टाकता येणार नाहीत. .पथदिव्यांच्या खांबांभोवती तारा गुंडाळणे आणि असुरक्षित पद्धतीने तारा जोडणे देखील टाळले पाहिजे. रस्त्यांवर किंवा पदपथांवर मंडप उभारणाऱ्या मंडळांनी बीएमसीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, अर्जासोबत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या या वर्षीच्या किंवा मागील वर्षीच्या परवानगीची एक प्रत सादर करणे आवश्यक आहे. परवानगी उपलब्ध नसल्यास, या वर्षीच्या पोलीस ठाण्याच्या अर्जाच्या पावतीची छायाप्रत सादर करणे आवश्यक आहे..FDA Drug Inspector Exam: 'पेपरफुटी' प्रकरणी ६ जणांना अटक, MPSCतील तिघांचा समावेश.ज्या केबिनमध्ये तात्पुरते मीटर आवश्यक आहे, त्यामधील एका मीटरचे चालू वीज बिल अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. वीज बिल भरल्याची हमी देणारे पत्रही मंडळाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. मागील वर्षाच्या वीज बिलाची किंवा इतर थकीत बिलांची कोणतीही थकबाकी भरणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सवासाठी वीज जोडणी घेताना मंडळांना अर्ज नोंदणी शुल्क, कनेक्शन शुल्क आणि मीटर डिपॉझिट भरावे लागणार आहे. सिंगल फेजसाठी अर्ज नोंदणी शुल्क १० रुपये, तर थ्री फेजसाठी १५ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. .कनेक्शन शुल्क सिंगल फेजसाठी १५० रुपये आणि थ्री फेजसाठी २०० रुपये असून, कनेक्शनची व्यवस्था उपलब्ध नसल्यास प्रत्यक्ष खर्चानुसार शुल्क आकारले जाईल. बयाणा रक्कम म्हणून गणेशोत्सव २०२५ मधील वीज बिलाची रक्कम आकारली जाईल. नवीन मंडळांसाठी प्रति किलोवॅट, प्रतिदिन २० रुपये बयाणा रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. मीटर डिपॉझिटमध्ये सिंगल फेजसाठी ३,५०० रुपये, थ्री फेजसाठी ४,५०० रुपये (६० किलोवॅटपर्यंत), तर ६० किलोवॅटपेक्षा अधिक वीज वापरासाठी सीटी मीटरसाठी १०,००० रुपये आकारले जातील..सायनमध्ये डॉक्टरचा हायव्होल्टेज ड्रामा! नोकरीवरून काढल्याच्या रागात थेट टॉवरवर चढला अन्...; अंगावर काटा आणणारा Video Viral.१ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीसाठी वीजदरही निश्चित करण्यात आले आहेत. ० ते १०० युनिट्ससाठी निश्चित शुल्क १३५ रुपये, ऊर्जा शुल्क २.०२ रुपये आणि वाहतूक शुल्क १.८२ रुपये प्रति युनिट आहे. १०१ ते ३०० युनिट्ससाठी हे शुल्क अनुक्रमे २०२.५० रुपये, ५.३५ रुपये आणि १.८२ रुपये, तर ३०१ ते ४०० युनिट्ससाठी २०२.५० रुपये, १०.०४ रुपये आणि १.८२ रुपये आहे. ४०० युनिट्सपेक्षा अधिक वापरासाठी निश्चित शुल्क २४० रुपये, ऊर्जा शुल्क १२.२५ रुपये आणि वाहतूक शुल्क १.८२ रुपये प्रति युनिट आकारले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.