मुंबई

Video: मुंबईत इमारतीच्या २३व्या मजल्यावर भीषण आग! दिवाळीच्या रॉकेटने आग लागल्याचा संशय

Ghatkopar Fire Incident: शुक्रवारी संध्याकाळी घाटकोपर पूर्व येथील पंतनगरमध्ये ही आगीची घटना घडली. वल्लभ बाग लेनवर असलेल्या 'कुकरेजा पॅलेस' या २५ मजली निवासी इमारतीच्या २३ व्या मजल्यावर आग लागली.
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mumbai fire

esakal

संतोष कानडे
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Massive Blaze on 23rd Floor of Mumbai High-Rise: मुंबईतल्या घाटकोपर भागात एका इमारतीच्या २३व्या मजल्यावर भीषण आग लागली. आग एवढी भयंकर होती की, संपूर्ण मजला आगीच्या ज्वाळांनी भस्मसात होताना दिसून येतोय. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे.

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