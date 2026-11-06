Video: मुंबईत इमारतीच्या २३व्या मजल्यावर भीषण आग! दिवाळीच्या रॉकेटने आग लागल्याचा संशय

Massive Blaze on 23rd Floor of Mumbai High-Rise: मुंबईतल्या घाटकोपर भागात एका इमारतीच्या २३व्या मजल्यावर भीषण आग लागली. आग एवढी भयंकर होती की, संपूर्ण मजला आगीच्या ज्वाळांनी भस्मसात होताना दिसून येतोय. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.शुक्रवारी संध्याकाळी घाटकोपर पूर्व येथील पंतनगरमध्ये ही आगीची घटना घडली. वल्लभ बाग लेनवर असलेल्या 'कुकरेजा पॅलेस' या २५ मजली निवासी इमारतीच्या २३ व्या मजल्यावर आग लागली. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे जवान, पोलीस, वीज विभागाचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वॉर्डमधील कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले होते..Bageshwar Baba Controversial Statement Row : "ईशनिंदेला माफी नाही, राज्यात पाय ठेवू देणार नाही!"; प्रभू श्रीकृष्णावरील 'त्या' विधानावरून देशात मोठा भडका; दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये थेट युद्ध.रात्री उशिरापर्यंत आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरु होते. आग लागण्याचे नेमके आणि अधिकृत कारण समजू शकलेले नाही. ilyas khan या युजरने एक्सवर केलेल्या पोस्टनुसार ही आग दिवाळीतल्या रॉकेटमुळे लागल्याचं सांगितलं आहे. सोबत आगीचा व्हिडीओदेखील शेअर केला आहे..Ayodhya Deepotsav 2026 New World Record : अयोध्येत ३० लाख दिव्यांसोबत घडणार अद्भूत चमत्कार! रामनगरीत 'त्या' परदेशी सादरीकरणाने जगभरातील भाविक थक्क होणार.मुंबईत आगीच्या घटना नित्याच्याच आहेत. त्यात उन्हाळ्यात आणि दिवाळीत अशा घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत असतात. दिवाळीच्या फटाक्यांमुळे एवढी भीषण आग लागत असेल तर सर्वांनीच काळजी घेण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.