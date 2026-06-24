मुंबईची तुंबई, पहिल्याच पावसाने दैना; मध्य रेल्वेचा खोळंबा, ट्रान्स हार्बर ठप्प

मान्सून पुन्हा सक्रिय झाल्यानंतर कोकणसह मुंबईत किनारपट्टी भागाला मुसळधार पावसानं झोडपलं आहे. पहिल्याच पावसात मुंबईत अनेक ठिकाणी पाणी साचलं आहे. हवामान विभागाने मुंबईसाठी पुढील ३ दिवसांकरिता यलो अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांनी सदर कालावधीत सतर्कता बाळगावी, असं आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने करण्यात आलं आहे. Mumbai Monsoon Chaos: Heavy Rain Floods Roads, Hits Central Railway and Trans Harbour Local Operations.ट्रान्स हार्बर ठप्पकोपरखैराने इथं स्थानकात पाणी साचलं आहे. तर अनेक ठिकाणी रूळ पाण्याखाली गेले आहेत. यामुळे प्रवाशांची स्थानकांमध्ये मोठी गर्दी झाली आहे. सकाळी कामावर जाण्याच्या वेळीच पावसामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दोन तासांपासून सेवा बंद असल्यानं प्रवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. ठाण्याहून वाशी, पनवेल याठिकाणी जाण्यासाठी ट्रान्स हार्बर ठप्प झाली आहे..Monsoon Update: कोकण व्यापला; विदर्भातही प्रवेश, अनुकूल हवामानामुळे मॉन्सूनची प्रगती.रुळाखाली माती खचलीट्रान्स हार्बर लोकलवर माती खचल्याने लोकल विस्कळीत झाली आहे. तुर्भे आणि कोपरखैरणे स्थानकादरम्यान रुळाखाली माती खचल्याने वाहतूक ठप्प झाल्याची माहिती मध्य रेल्वेनं दिलीय. अप आणि डाऊन मार्ग असुरक्षित घोषित करण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेकडून घटनास्थळी दुरुस्तीचं काम सुरू आहे..मुंबईची तुंबईदादर परिसरात अनेक ठिकाणी पाणी साचलं आहे. अंधेरी सबवे, हिंदमाता, दादर, मालाड सबवे येथे काही कालावधीसाठी पावसाचे पाणी साचले होते. पालिकेकडून नालेसफाईचा करण्यात आलेला दावा पहिल्याच पावसाने उघडा पाडला. अंधेरीपासून कांदिवलीपर्यंत मुसळधार पावसानं झोडपलं. अनेक मुख्य रस्त्यांना नद्यांचं स्वरुप आलं. अंधेरी सबवे पाण्याखाली गेल्यानं वाहतुकीवर परिणाम झाला..मध्य रेल्वेचा खोळंबाठाणे स्थानकात प्रचंड गर्दी झाली आहे. पावसाने ट्रेन उशिराने धावत असल्यानं प्रवाशांची झुंबड उडाली आहे. मध्य रेल्वेची वाहतूकसुद्धा धीम्या गतीने सुरू आहे. अनेक गाड्या उशिराने धावत असल्यानं प्रवाशांची स्थानकांमध्ये गर्दी झाली आहे..साकीनाक्यात दुचाकी वाहून गेल्यासाकीनाका इथं वादळी वाऱ्यासर पावासने मोठं नुकसान झालं आहे, काही ठिकाणी झाडांच्या फांद्या पडल्या आहेत. तर रस्त्यावर पाणी साचल्यानं त्यात दुचाकी वाहून गेल्याचा प्रकार समोर आला आहे. रात्रीच्या पावसात अनेक गाड्या अडकल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.