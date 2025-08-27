मुंबई

Lalbaugcha Raja : 'लालबाग राजा'च्या दर्शनासाठी सकाळपासूनच मुंबईत तुफान गर्दी; 1 कोटीहून अधिक लोक येण्याची शक्यता, कशी आहे सुरक्षा व्यवस्था?

Lalbaugcha Raja Ganeshotsav 2025 - Devotees Expected in Crores : लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी सकाळपासूनच तुफान गर्दी, १ कोटींपेक्षा जास्त भाविकांची अपेक्षा!
Lalbaugcha Raja
Lalbaugcha Rajaesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

मुंबई : लालबागचा राजा (Lalbaugcha Raja) हा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता देशभरात आणि परदेशातही भक्तीचं प्रतीक बनला आहे. दरवर्षी लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. यंदा ही संख्या तब्बल १ कोटींहून अधिक होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आज सकाळपासूनच भाविकांची मोठी गर्दी मंडपात दिसून आली.

Loading content, please wait...
Mumbai
Ganesh Chaturthi
police department
lal bagh cha raja

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com