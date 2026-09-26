मुंबई

Lalbaugcha Raja Visarjan 2026 : लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला यंदाही होणार विलंब? गिरगाव चौपाटीवरील 'त्या' नैसर्गिक कारणामुळे वाढली चिंता; प्रशासनासमोर मोठं आव्हान

Lalbaugcha Raja Visarjan at Girgaon Chowpatty : लालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणूक गिरगाव चौपाटीवर पोहोचली असून ओहोटीमुळे समुद्राची पाणीपातळी कमी आहे. त्यामुळे यंदाही सुरक्षित विसर्जनासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
Lalbaugcha Raja Visarjan at Girgaon Chowpatty mumbai

Lalbaugcha Raja Visarjan at Girgaon Chowpatty mumbai

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी लाखो भाविक गर्दी करतात. गणेशोत्सवाच्या सांगतेनंतर राजाची विसर्जन मिरवणूकही मोठ्या उत्साहात निघते. ढोल-ताशांचा गजर आणि भक्तिमय वातावरणात निघालेली लालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणूक आता गिरगाव चौपाटी परिसरात पोहोचलीये. राजाचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली (Lalbaugcha Raja Visarjan at Girgaon Chowpatty) आहे.

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