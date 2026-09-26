Lalbaugcha Raja Visarjan 2026 : लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला यंदाही होणार विलंब? गिरगाव चौपाटीवरील 'त्या' नैसर्गिक कारणामुळे वाढली चिंता; प्रशासनासमोर मोठं आव्हान

मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी लाखो भाविक गर्दी करतात. गणेशोत्सवाच्या सांगतेनंतर राजाची विसर्जन मिरवणूकही मोठ्या उत्साहात निघते. ढोल-ताशांचा गजर आणि भक्तिमय वातावरणात निघालेली लालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणूक आता गिरगाव चौपाटी परिसरात पोहोचलीये. राजाचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली (Lalbaugcha Raja Visarjan at Girgaon Chowpatty) आहे..मात्र, यंदाही लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वर्षी समुद्राला आलेल्या भरतीमुळे विसर्जन प्रक्रियेत मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यावेळीही समुद्रातील पाण्याच्या पातळीचा विसर्जनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..ओहोटीमुळे विसर्जनात अडथळा येण्याची शक्यताअधिकृत माहितीनुसार, आज समुद्राला पहिली ओहोटी पहाटे ५ वाजून २२ मिनिटांनी आली. त्यावेळी समुद्रातील पाण्याची पातळी केवळ ०.९७ मीटर इतकी होती. ओहोटीच्या काळात समुद्राची पातळी मोठ्या प्रमाणात खाली जाते. त्यामुळे मोठ्या गणेशमूर्तीचे सुरक्षितपणे समुद्रात विसर्जन करण्यासाठी आवश्यक पाण्याची खोली उपलब्ध होत नाही..गिरगाव चौपाटीसारख्या ठिकाणी मोठ्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन करताना समुद्राची पाण्याची पातळी पुरेशी असणे आवश्यक असते. ओहोटीच्या काळात मूर्ती समुद्रात सोडणे अवघड होण्याबरोबरच सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे प्रशासन आणि मंडळाकडून समुद्रातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच विसर्जनाची प्रक्रिया पुढे नेली जाण्याची शक्यता आहे..२०२५ मध्ये लालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणूक सकाळी साडेसातच्या सुमारास गिरगाव चौपाटीवर पोहोचली होती. मात्र, समुद्राला आलेल्या भरतीमुळे विसर्जन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले. अत्याधुनिक तराफा पाण्यावर तरंगत राहिला, तर राजाची ट्रॉली पाण्याखाली राहिल्याने मूर्ती तराफ्यावर चढविण्यात अडचणी आल्या..Rare Otters in Sangli : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! कृष्णा नदीपात्रात पहिल्यांदाच आढळला दुर्मिळ पाणमांजरांचा कळप; 8 ते 9 पाणमांजरं दिसली एकत्र.त्यानंतर मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाणी ओसरण्याची प्रतीक्षा केली. तसेच कोळी बांधवांशी चर्चा करून भरतीच्या काळात विसर्जन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी, तब्बल ३३ ते ३४ तासांनंतर लालबागच्या राजाचे विसर्जन करण्यात आले होते..भाविकांमध्ये उत्सुकतालालबागचा राजा हा मुंबईच्या गणेशोत्सवातील एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक आणि धार्मिक आकर्षण आहे. त्यामुळे विसर्जन मिरवणुकीपासून ते अंतिम विसर्जनापर्यंतच्या प्रत्येक क्षणाकडे लाखो भाविकांचे लक्ष लागलेले असते. समुद्रातील पाण्याची पातळी, भरती-ओहोटी आणि हवामान यांसारख्या नैसर्गिक घटकांचा विसर्जन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासन, मंडळाचे कार्यकर्ते, स्वयंसेवक आणि भाविक यांच्या सहकार्याने सुरक्षिततेची काळजी घेत विसर्जन प्रक्रिया पूर्ण केली जाण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.