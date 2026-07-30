Mumbai Local: लोकलचा स्पीड आणखी वाढणार, दररोज ४,००० फेऱ्या; रेल्वे प्रशासनाची नवी योजना, कधीपासून होणार सुरु?

मुंबई : उपनगरी रेल्वे सेवेत लवकरच 'कवच ५.०' ही अत्याधुनिक स्वदेशी ट्रेन संरक्षण प्रणाली दाखल होणार आहे. या प्रणालीमुळे लोकल गाड्यांमधील वारंवारता सध्याच्या तीन मिनिटांवरून दोन मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे. परिणामी लोकल फेऱ्यांची संख्या ३,२५४ वरून सुमारे चार हजारांपर्यंत वाढविता येणार असल्याने महामुंबईतील लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळण्याबरोबरच सुरक्षिततेतही मोठी भर पडणार आहे..मुंबईत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर दररोज ६५ ते ६८ लाख प्रवासी प्रवास करतात. सध्या मध्य रेल्वे १,८४० आणि पश्चिम रेल्वे १,४१४ अशा एकूण ३,२५४ लोकल फेऱ्या चालवितात. वाढती प्रवासीसंख्या आणि सध्याच्या मार्गावरील ताणामुळे नवीन मार्गिका उभारल्याशिवाय अधिक लोकल चालविणे आव्हानात्मक ठरत आहे; परंतु 'कवच ५.०'मुळे लोकल गाड्यांमधील सुरक्षित अंतर कमी होऊन अधिक लोकल चालविणे शक्य होणार आहे..FDA Rule: शाळेच्या ५० मीटरच्या आत जंक फूडला बंदी; FSSAI परवाना सक्तीचा, महाराष्ट्रात शाळा, वसतिगृह, कँटीनसाठी नवे नियम.काय आहे 'कवच ५.०'?'कवच ५.०' प्रणाली सिग्नलचे उल्लंघन, अतिवेग आणि समोरील रेल्वे गाडीशी संभाव्य धडक रोखण्यास मदत करेल. लोको पायलटने सिग्नल ओलांडल्यास किंवा निर्धारित वेगापेक्षा अधिक वेगाने गाडी चालवल्यास प्रणाली आपोआप इशारा देऊन आवश्यकतेनुसार आपत्कालीन ब्रेक लावेल. तसेच कॅब-आधारित सिग्नलिंगमुळे पाऊस, धुके किंवा कमी दृश्यमानतेतही सुरक्षित संचालन शक्य होणार आहे..मुंबईसाठी स्वतंत्र प्रणालीलांब पल्ल्याच्या मार्गासाठी विकसित करण्यात आलेल्या 'कवच ४.०'नंतर मुंबईच्या अतिवर्दळीच्या उपनगरी रेल्वेसाठी 'कवच ५.०' ही स्वतंत्र प्रणाली विकसित करीत आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये याबाबत घोषणा केली होती. सध्या 'आरडीएसओ' या प्रणालीची चाचणी घेत असून, त्यानंतर ती टप्प्याटप्प्याने मुंबई उपनगरी रेल्वेवर लागू केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.