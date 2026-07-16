VIDEO : मुंबईत मोठी दुर्घटना! ११व्या मजल्यावरून क्रेन कोसळली, १२ गाड्यांचं मोठं नुकसान, एक जण जखमी...

बांधकामादरम्यान ११व्या मजल्यावरून क्रेन अचानक कोसळल्याने मोठी दुर्घटना घडली आहे. शुक्रवारी सायंकाळी मुंबईतील मिरा रोड परिसरात हा संपूर्ण प्रकार घडला आहे. यात घटनेन जवळपास १२ वाहनांचं नुकसान झालं असून एक जण जखमी झाला आहेत. त्याला उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे .मिळालेल्या माहितीनुसार, जेपी नॉर्थ कॉम्प्लेक्समधील आरईआरएस (RERS) इमारतीचं बांधकाम सुरू आहे. सायंकाळच्या सुमारास बांधकामासाठी वापरण्यात येणारी क्रेन अचानक बिघडली आणि खाली कोसळली. क्रेनचा प्रचंड वजन असल्याने खाली उभ्या असलेल्या चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांचा अक्षरशः चुराडा झाला. यात १२ वाहनांचं नुकसन झालं आहे..Building Collapse: मुसळधार पावसात मुंबईमध्ये भीषण दुर्घटना! इमारत कोसळून ६ जणांचा मृत्यू; अनेक जण दबले, बचावकार्य सुरू.या दुर्घटनेनंतर परिसरात मोठा आवाज झाल्याने नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी क्रेनच्या लोखंडी ढिगाऱ्याखाली एक व्यक्ती अडकल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांनी त्याला तातडीने बाहेर काढत जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केलं. त्याच्यावर सध्या अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे घटनास्थळाचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे..दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचं अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस आणि आपत्कालीन बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झालं. त्यांनी दबलेली वाहने आणि क्रेनचे हटवण्यासाठी सुरुवात केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे क्रेन कोसळण्यामागचं नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.