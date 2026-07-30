मुंबई

Mumbai News: जुहू समुद्रकिनाऱ्यावर यांत्रिक जाळी, सागरी प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

Mumbai Juhu Beach: सागरी प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जुहू समुद्रकिनाऱ्यावर यांत्रिक जाळी बसविण्यात येणार आहे.
Mechanical Nets Use at Juhu Beach

Mechanical Nets Use at Juhu Beach

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : जुहू समुद्रकिनाऱ्याकडे वाहून येणाऱ्या कचऱ्यासाठी यांत्रिक जाळी प्रणाली (बँक-फ्रंट बार स्क्रीन) चा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे. समुद्रात जाणाऱ्या कचऱ्याला प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच प्रदूषण रोखण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

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