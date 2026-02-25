BMC Budget: मोफत स्टेशनरी, पदवीपर्यंत फी भरण्याची तरतूद अन्...; बीएमसीचा ₹४,२४८ कोटींचा शिक्षण अर्थसंकल्प सादर, योजना काय आहेत?

मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महानगरपालिकेने २०२६-२७ या वर्षासाठी ४२४८.०८ कोटी रुपयांचा शैक्षणिक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आतापर्यंतच्या या सर्वात मोठ्या अर्थसंकल्पात नवीन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उघडणे, इंग्रजी प्रयोगशाळा, सायबर साक्षरता, पोक्सो कायद्याबद्दल जागरूकता आणि विद्यार्थ्यांना 'मॅजिक बॉक्स' वाटण्यावर भर देण्यात आला आहे. बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी हे अर्थसंकल्प शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांना सादर केले..मराठी भाषा आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबईत मनसे आणि यूबीटीच्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर बीएमसीने प्राथमिक शिक्षणात इंग्रजीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इंग्रजी शाळा आणि प्रयोगशाळा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पात दर्जेदार शिक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या अनेक नवीन तरतुदींचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, डिजिटल वर्गखोल्या, विज्ञान उद्याने आणि मोफत शैक्षणिक साहित्य यासारख्या महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे मुंबईतील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल..Mumbai Police Arrest 25 Bangladeshis : मुंबई पोलिसांनी सापळा रचून २५ बांगलादेशींना केली अटक ; बनावट कागदपत्रेही जप्त.विद्यार्थ्यांना सायबर साक्षरतेचे शिक्षण देण्यापासून ते जादूच्या पेट्या वाटण्यापर्यंत, या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. हे अर्थसंकल्प जवळजवळ चार वर्षांनी स्थापन झालेल्या शिक्षण समितीसमोर सादर करण्यात आले. ४२४८.०८ कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात मोफत शालेय शैक्षणिक साहित्यासाठी १८७.५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील इंग्रजी भाषा प्रयोग शाळेतील इयत्ता ८ वी ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी २७८ इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळांसाठी ३.८७ कोटी रुपये आणि दोन बीएमसी शाळांमध्ये विज्ञान उद्याने बांधण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..मुंबई महानगरपालिकेतील इयत्ता ८ वी ते ९ वी मधील २०,००० विद्यार्थ्यांना सायबर साक्षर बनवण्यासाठी सायबर प्रशिक्षण दिले जाईल. प्राथमिक शाळांसाठी ११.८० कोटी आणि माध्यमिक शाळांसाठी ११.८० टक्के तरतूद केली जाईल. विज्ञान प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्यासाठी १० लाख रुपये वाटप केले जातील. महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुरक्षा कायद्याबद्दल शिकवले जाईल. विद्यार्थ्यांमध्ये POCSO कायद्याबद्दल जनजागृती केली जाईल..Mumbai News: मुंबईतील राणीच्या बागेत गुजरातच्या सिंहाची गर्जना होणार; कधी? महत्त्वाची माहिती समोर.शैक्षणिक वर्षात अंमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या नकारात्मक परिणामांबद्दल जनजागृती केली जाईल. खान अकादमीद्वारे गणिताचा सराव दिला जाईल. गणित गुरुवार उपक्रमाच्या सुरुवातीसाठी ₹१.२० लाखांची तरतूद आहे. २०२६ मध्ये बीएमसीच्या शाळांच्या इमारती बांधल्या जातील. काही इमारतींची दुरुस्ती केली जाईल. एकूण ५७ नवीन बांधकाम प्रकल्प पूर्ण केले जातील. उर्वरित १५ या वर्षी पूर्ण केले जातील, ज्यासाठी ₹३४० कोटींची तरतूद आहे..बीएमसीच्या एकूण ५६९ शाळा इमारतींच्या देखभालीसाठी ₹१८०.२७ कोटी आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी ₹४२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बीएमसी शाळांमध्ये डिजिटल वर्गखोल्या, प्राथमिक शाळांसाठी २३.३८ कोटी रुपये आणि माध्यमिक शाळांसाठी १.०८ कोटी रुपयांची तरतूद. शालेय साहित्याच्या मोफत पुरवठ्यासाठी निविदा, प्राथमिक शाळांसाठी १५०.५७ कोटी रुपयांची तरतूद, माध्यमिक शाळांसाठी ३७ कोटी रुपयांची तरतूद..नर्सरी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक बसण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बसण्याची व्यवस्था करण्यासाठी ₹३४.२८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बेस्ट बसेसमध्ये मोफत प्रवासासाठी ८.७० कोटी रुपयांची तरतूद. खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्यासाठी ६९० कोटी रुपयांची तरतूद. दहावीच्या परीक्षेत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या मुंबईतील पहिल्या २५ विद्यार्थ्यांचा पदवीपर्यंतचा खर्च महानगरपालिका उचलेल, शिक्षण शुल्क महानगरपालिका भरेल..Mumbai News: एका रात्रीत शक्य नाही पण लोकांच्या तक्रारींवर उपाय आवश्यक; हायकोर्टानं BMCसह राज्य सरकारला फटकारलं.ड्रग्ज आणि व्यसनांच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूकता पसरविण्यासाठी विशेष सत्रे आणि शिबिरे आयोजित केली जातील. गणिताची भीती कमी करण्यासाठी गणित गुरुवार उपक्रम सुरू केला जाईल. ग्रंथालयाच्या नूतनीकरणासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद. संगीत साहित्य खरेदीसाठी ३६ कोटी रुपये. इयत्ता तिसरी ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी वाटप स्पर्धा आयोजित करणे. पर्यावरण संवर्धन उपक्रम असलेल्या इको वॉरियर्ससाठी २.४० कोटी. अपंगत्व उपचार साहित्य – १० लाख. सांघिक खेळांसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. कला प्रशिक्षण देण्यासाठी ३ कला उत्कृष्टता केंद्रे निर्माण केली जातील. अंधेरी पूर्व येथे नवीन सीबीएसई शाळा सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.