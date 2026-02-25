मुंबई

BMC Budget: मोफत स्टेशनरी, पदवीपर्यंत फी भरण्याची तरतूद अन्...; बीएमसीचा ₹४,२४८ कोटींचा शिक्षण अर्थसंकल्प सादर, योजना काय आहेत?

BMC Budget 2026: बीएमसीने ₹४,२४८.०८ कोटींचे शैक्षणिक बजेट सादर केले आहे. ज्यामध्ये इंग्रजी प्रयोगशाळा, मोफत स्टेशनरी आणि पदवीपर्यंत गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी फी भरणे यासारख्या क्रांतिकारी उपाययोजनांचा समावेश आहे.
मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महानगरपालिकेने २०२६-२७ या वर्षासाठी ४२४८.०८ कोटी रुपयांचा शैक्षणिक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आतापर्यंतच्या या सर्वात मोठ्या अर्थसंकल्पात नवीन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उघडणे, इंग्रजी प्रयोगशाळा, सायबर साक्षरता, पोक्सो कायद्याबद्दल जागरूकता आणि विद्यार्थ्यांना 'मॅजिक बॉक्स' वाटण्यावर भर देण्यात आला आहे. बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी हे अर्थसंकल्प शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांना सादर केले.

