Mumbai News: धारावीपासून दादरपर्यंत समस्यांची रांग! जनतेच्या अपेक्षा ‘मिनी सरकार’कडे; त्रिकोणीय लढतीने राजकीय तापमान वाढणार

BMC G North Ward Issues: धारावी, सायन, माहीम आणि दादर येथील रहिवाशांना बीएमसीच्या जी उत्तर वॉर्डमध्ये गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. निवडणुकीच्या घोषणेमुळे दिलासा मिळाला आहे. त्रिकोणीय लढाईत राजकीय लढाई तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील धारावी, सायन, माहीम आणि दादर हे भाग बीएमसीच्या जी उत्तर प्रभागात येतात. हा भाग समस्यांनी भरलेला आहे. तीन वर्षांपासून निवडणुका नसल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना लोकप्रतिनिधींचा अभाव होता. ज्यामुळे तक्रारींचे त्वरित निराकरण होऊ शकले नाही. अनेक स्थानिक लोक या प्रभागाचे विद्यमान सदस्य विनायक विसपुते यांच्या कामगिरीवर नाराज आहेत. त्यांची बदली करण्याची मागणी करत आहेत.

