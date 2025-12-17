Mumbai News: धारावीपासून दादरपर्यंत समस्यांची रांग! जनतेच्या अपेक्षा ‘मिनी सरकार’कडे; त्रिकोणीय लढतीने राजकीय तापमान वाढणार

मुंबई : मुंबईतील धारावी, सायन, माहीम आणि दादर हे भाग बीएमसीच्या जी उत्तर प्रभागात येतात. हा भाग समस्यांनी भरलेला आहे. तीन वर्षांपासून निवडणुका नसल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना लोकप्रतिनिधींचा अभाव होता. ज्यामुळे तक्रारींचे त्वरित निराकरण होऊ शकले नाही. अनेक स्थानिक लोक या प्रभागाचे विद्यमान सदस्य विनायक विसपुते यांच्या कामगिरीवर नाराज आहेत. त्यांची बदली करण्याची मागणी करत आहेत..बीएमसी निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर रहिवाशांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. येणाऱ्या नगरसेवकांवर आशा बाळगत आहेत. बीएमसीच्या आकडेवारीनुसार, या प्रभागाची लोकसंख्या सुमारे ६,००,००० आहे. या प्रभागात ११ नगरसेवकांच्या जागा आहेत. जिथे गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेचे वर्चस्व होते. यावर्षी शिवसेना (ठाकरे गट), काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात त्रिपक्षीय लढत अपेक्षित आहे..Mumbai News: धारावीकरांचे तात्पुरते स्थलांतर होणार, दरमहा १८ हजार रुपये मिळणार; पुनर्विकासासाठी प्रशासनाचा निर्णय.धारावीचे पुनर्वसन, शिवाजी पार्कमधील धुळीची समस्या, माहीम कॉजवेमधील वाहतुकीची समस्या, सायन कोळीवाड्यातील कोळी समाजाच्या समस्या आणि पावसाळ्यात काही मोठ्या कंपन्यांकडून होणारी बेकायदेशीर मासेमारी अशा विविध समस्यांनी हा परिसर सतत झुंजत आहे. स्थानिक रहिवासी वायू प्रदूषण, बेकायदेशीर पार्किंग आणि पदपथावरील अतिक्रमणांमुळे देखील त्रस्त आहेत..अनेक भागात पाण्याची जोडणी नसल्याने त्यांच्या समस्या आणखी वाढल्या आहेत. लोक बीएमसी कार्यालयात फेऱ्या मारून थकले आहेत. परंतु कोणीही ऐकत नाही. परिणामी त्यांना नगरपालिकेकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या प्रभागात एकूण ११ नगरसेवकांच्या जागा आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने ११ पैकी सहा जागा जिंकल्या..परिसरातील समस्याशिवाजी पार्क प्रदूषणमाहीम कॉजवेवर वाहतूक कोंडीपाण्याचे कनेक्शन नाहीबीएमसीचे अपूर्ण प्रकल्पकुंभारवाड्याची समस्या.Maharashtra Politics: ठाकरे गट-काँग्रेसला धक्का! 'या' बड्या नेत्यांनी सोडली साथ; शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश.काँग्रेसने दोन आणि राष्ट्रवादी, भाजप आणि मनसेने प्रत्येकी एक जागा जिंकली. यावर्षी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी दोन गटात विभागले गेले आहेत. ज्यामुळे भाजपला वरचढ स्थान मिळाले आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या भागात भाजप आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्यात चुरशीची लढत होऊ शकते. शिवसेना आणि मनसे एकत्र आल्यामुळे मराठी मतदार त्यांना पाठिंबा देतील अशी अपेक्षा आहे. शिवसेनेला (ठाकरे गट) येथे आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.