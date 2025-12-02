मुंबई

Mumbai News: ३ दिवसांत स्पष्टीकरण नाही तर काम थांबवणार! बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर संकट; दोन कंत्राटदारांना महापालिकेची नोटीस, कारण...

BKC Bullet Train station: बीकेसी बुलेट ट्रेन स्थानक उभारणीवेळी वायुप्रदूषण नियंत्रणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कंत्राटदार कंपन्यांना मुंबई महापालिकेच्या एच ईस्ट वॉर्डने नोटीस बजावली आहे.
मुंबई : मुंबईच्या सतत खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता वाढत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या फ्लाइंग स्क्वॉडला वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मधील बुलेट ट्रेन बांधकाम साइटवर गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन आढळले. ही कारवाई जीआरएपी ४ अंतर्गत करण्यात आली. जी १ डिसेंबरपर्यंत शहरात लागू होती. बांधकाम साइटवर कडक प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना अनिवार्य करते. जीआरएपी ४ मध्ये कोणत्याही बांधकाम साइटवर धूळ नियंत्रणासाठी मिस्टिंग मशीन, स्प्रिंकलर आणि मिस्ट गन बसवणे अनिवार्य आहे.

