Mumbai News: ३ दिवसांत स्पष्टीकरण नाही तर काम थांबवणार! बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर संकट; दोन कंत्राटदारांना महापालिकेची नोटीस, कारण...

मुंबई : मुंबईच्या सतत खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता वाढत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या फ्लाइंग स्क्वॉडला वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मधील बुलेट ट्रेन बांधकाम साइटवर गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन आढळले. ही कारवाई जीआरएपी ४ अंतर्गत करण्यात आली. जी १ डिसेंबरपर्यंत शहरात लागू होती. बांधकाम साइटवर कडक प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना अनिवार्य करते. जीआरएपी ४ मध्ये कोणत्याही बांधकाम साइटवर धूळ नियंत्रणासाठी मिस्टिंग मशीन, स्प्रिंकलर आणि मिस्ट गन बसवणे अनिवार्य आहे..तसेच साइटवर २५ फूट उंच ग्रीन नेट, ज्यूट शीट किंवा मेटल कव्हरने झाकणे, पर्यावरण व्यवस्थापन योजना तयार करणे आणि रिअल टाइममध्ये प्रदूषण पातळीचे निरीक्षण करण्यासाठी रडार-आधारित सेन्सर बसवणे अनिवार्य आहे. बांधकामातून होणारी धूळ आणि उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हे उपाय केले जातात. बीकेसीमधील बुलेट ट्रेन प्रकल्पात अनेक कमतरता आढळून आल्या..Mumbai News: बोरिवली स्टेशनबाहेर बेवारस बॅग आढळली, परिसरात भीतीच वातावरण, काय घडलं?.अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, साइटवर मिस्टिंग मशीन आणि इतर अनिवार्य धूळ दाबण्याची उपकरणे नव्हती, जी GRAP-4 नुसार एक गंभीर उल्लंघन आहे. यानंतर, BMC ने नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे आणि सात दिवसांत उत्तर मागितले आहे. परिसरातील हवेची गुणवत्ता आणखी बिघडू नये म्हणून सर्व कमतरता त्वरित दूर करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत..दुसरीकडे, NHSRCL ने दावा केला आहे की, ते सर्व पर्यावरणीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत आहेत. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ८५ टक्क्यांहून अधिक उत्खनन काम पूर्ण झाले आहे. फक्त बेस स्लॅब घालण्याचे काम सुरू आहे. त्यांनी आश्वासन दिले की सर्व मिस्ट गन आणि इतर नियंत्रण उपकरणे लवकरच पूर्णपणे कार्यरत होतील आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन सुरू राहील..या प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रकल्पावरील निष्काळजीपणामुळे मुंबईतील बांधकाम कामांवर देखरेख करण्याच्या प्रभावीतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शहराची हवा वारंवार 'खराब' आणि 'अत्यंत खराब' श्रेणीत येत असताना, नागरिकांचे आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी BMC ने इतर बांधकाम ठिकाणीही देखरेख वाढवली आहे..मुंबई-ठाणे मेट्रोसह 'या' ९ मार्गांना सुपरस्पीड मिळणार! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कनेक्टिव्हिटीचं नवं युग सुरू होणार .कंपन्यांनी तीन दिवसांत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास काम थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. पालिकेच्या वायुप्रदूषण नियंत्रण पथकाने जी ब्लॉकमधील बीकेसी बुलेट ट्रेन स्थानकाच्या प्रकल्पस्थळाची २८ नोव्हेंबरला पाहणी केली होती. त्यावेळी वायुप्रदूषण नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जात नसल्याचे आढळले होते. पर्यावरणाला आणि सार्वजनिक आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत आहे..तसेच, यापूर्वी तोंडी सूचना देऊनही प्रदूषण कमी करण्यात बांधकाम कंपन्या अपयशी ठरल्याचे पालिकेच्या नोटिसीत म्हटले आहे. तीन दिवसांत समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता प्रकल्पाचे काम थांबविले जाईल, असा इशारा नोटिसीत दिला आहे. वायुप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी पालिकेने ९५ हून अधिक पथके तैनात केली आहेत. आता वाढते वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी पालिकेने बडगा उभारला आहे. पालिकेच्या २८ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे विकासकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. उल्लंघन करणारे विकासक, सरकारी आणि खासगी प्रकल्पांचे कंत्राटदार यांना नोटीस बजावून कारवाईचा इशारा दिला जात आहे..