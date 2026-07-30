Mumbai News: आरामदायी गाड्यांवर महापालिकेची उधळपट्टी! पदाधिकाऱ्यांवरील २ कोटी १६ लाखांचा खर्च वाया, नव्या गाड्या सहा महिन्यांत आवडेनाशा

मुंबई : अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या गाड्या 'प्रवासासाठी सोयीच्या नाहीत' असे क्षुल्लक कारण देत, मुंबई महापालिका आता पुन्हा एकदा नवीन 'इनोव्हा क्रिस्टा' गाड्या खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. या उधळपट्टीवरून महापालिका प्रशासनावर आणि पदाधिकाऱ्यांवर चोहोबाजूंनी टीका होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असताना निवडणूक होण्यापूर्वीच म्हणजेच जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये पदाधिकाऱ्यांसाठी १३ नवीन वाहनांची खरेदी करण्यात आली होती. यामध्ये महापौरांसाठी एक इनोव्हा हायक्रॉस हायब्रिड (किंमत सुमारे ३० ते ३५ लाख), इतर पदाधिकाऱ्यांसाठी १२ स्कॉर्पिओ 'एन' गाड्या (प्रति गाडी सुमारे किंमत १८ लाख) या वाहनांवर पालिकेने दोन कोटी १६ लाख रुपये खर्च केले होते, मात्र एवढा मोठा निधी खर्च करूनही अवघ्या सहा महिन्यांत या गाड्या आता नाकारल्या जात आहेत..Mumbai News: 'बाबरी' पाडली जाऊ नये म्हणणे देशद्रोह नव्हे, मुंबई पोलिसांचा तडीपारीचा आदेश रद्द; हायकोर्टाचे निरीक्षण.एकीकडे मुंबईतील रस्ते, खड्डे, पाणीटंचाई आणि आरोग्य समस्यांसाठी बजेट अपुरे पडत असताना, दुसरीकडे मात्र लोकप्रतिनिधींच्या गाड्यांचे लाड पुरवण्यासाठी महापालिकेचा पैसा उडवला जात असल्यामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी खरेदी केलेल्या गाड्यांच्या आवडी निवडी साठी आणि आरामदायी, प्रवासासाठी बदलणे म्हणजे जनतेच्या पैशांवर मारलेला दरोडाच असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. आयुक्तांनी अशा उधळपट्टीच्या प्रस्तावाला तत्काळ केराची टोपली दाखवावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे..महापौर रितू तावडे यांनी स्पष्टीकरण देत, नवीन वाहनांची खरेदी किंवा नवीन निविदा काढली जाणार नाही. सध्याच्या भाडेतत्त्वावरील करारातच केवळ वाहनांचा सोयीस्कर पर्याय सुचवला असल्याने पालिकेवर एक रुपयाचाही अतिरिक्त भार पडणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Mumbai Crime: लोक भवनाच्या नावाखाली रेल्वे तिकीट घोटाळा! खोटे शिक्के अन् राज्यपालांची बनावट सही, सूत्रधारासह ३ रेल्वे एजंट अटकेत.पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रस्तावित गाडी - प्रति गाडी किंमत सुमारे १८ लाखमहापौरांसाठी प्रस्तावित वाहन - किंमत सुमारे ३० ते ३५ लाख.प्रवासासाठी सोयीच्या नाहीत !नवनिर्वाचित उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते आणि विविध वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षांना देण्यात आलेल्या 'स्कॉर्पिओ' गाड्या प्रवासासाठी सोयीच्या वाटत नाहीत, अशी तक्रार सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी केली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या या तक्रारीनंतर प्रशासनाने लागलीच मान झुकवत 'इनोव्हा क्रिस्टा' खरेदीचा नवीन प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. हा प्रस्ताव लवकरच आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर स्थायी समितीसमोर ठेवला जाणार आहे..'मुंबईकरांच्या पैशांचा चुराडा'विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी, मुंबईकरांच्या पैशांची विनाकारण उधळपट्टी असल्याचे त्यांनी म्हटले. महापालिकेत कोणीही कायमचा आलेला नाही. पाच वर्षांनी पुन्हा सर्वांना निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. त्यामुळे मिळालेल्या गाड्या किमान पाच वर्षे वापरल्याच पाहिजेत. गाडीमध्ये त्रास होईल, असे काहीही नाही. कारण नसताना केवळ मुंबईकरांच्या कष्टाच्या पैशांचा चुराडा केला जात आहे, असे पेडणेकर यांनी पुढे सांगितले..वैधानिक समितीचे अध्यक्ष आणि उपमहापौर आहेत, त्यांनी मिळून सध्या दिलेल्या गाड्या बदलून देण्याची मागणी केली होती. गटनेत्यांच्या बैठकीतही आम्ही हा विषय मांडला होता. या गाड्या बदलून नवीन गाड्या घ्याव्यात, असा प्रस्ताव येत आहे. प्रशासनानेही तक्रारींची दखल घेत मागणी मान्य केली आहे.- गणेश खणकर, सभागृहनेते, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.