Uddhav Thackeray : मुंबईत आपला महापौर व्हावा, हे स्वप्न! मुंबईच्या निकालावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया...

Mumbai civic poll results trigger strong reaction from Uddhav Thackeray : मुंबई महापालिकेचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला असून या निवडणुकीत भाजपनं दणदणीत विजय मिळवला आहे. याबरोबरच विजयाबरोबर भाजपाने 25 वर्षांपासून असलेली शिवसेना ठाकरेंची सत्ता उलथवून लावली आहे. या निवडणुकीत भाजपाच्या ८९ जागा निवडणून आल्या असून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने ६५ जागांवर विजय मिळवला आहे. दरम्यान, विजयी उमेदवारांबरोबर उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray ) संवाद साधला. यावेली बोलताना त्यांनी या निकलावर पहिल्यांदा प्रतिक्रिया दिली. .उद्धव ठाकरे म्हणाले, भाजपला वाटत असेल तर शिवसेना कागदावर संपवली आहे. पण शिवसेना जमिनीवर अजूनही आहे. भाजपाने साम दाम दंड भेद वापरून निवडणूक जिंकली.पण ते निष्टा कधीही विकत घेऊ शकत नाही. या निवडणुकीत जे विकले गेले नाही, त्यांच्या पुढे मी नतमस्तक होतो आहे. आता आपली जबाबदारी वाढली आहे. मुंबईत आपला महापौर व्हायया पाहिजे हे माझं स्वप्न आहे. अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..Raj Thackeray: पैसे फेकले की जनता विकत मिळते? ठाकरे बंधूंचा सरकारला थेट सवाल, राज ठाकरे म्हणाले- निवडणूक जिंकण्यासाठी....पुढे बोलताना, शिंदे गटाने गद्दारी करून विजय मिळवला आहे. हा विजय मुंबई गहान ठेवण्यासाठी आहे. त्यांनी जे पाप केलं आहे. त्याला मराठी लोकं कधीही माफ करणार नाही. आपल्याकडे धन नाही. पण आपल्याकडे जी शक्ती आहे. त्याने विरोधकांना घाम फोडला आहे. ही शक्ती एकत्र राहिली पाहिजे. जेणेकरून पुढच्या पीढिला तुमचा अभिमान वाटेल, अशंही ते म्हणाले. या निवडणुकीतील विजयाचं यश मी मराठी जनतेला समर्पित करतो, ही लढाई आता सुरु झाली आहे. जिद्द मोठी असते. आपण पुन्हा जिंकू, एकत्र आणि मजबुतीने राहाल अशी अपेक्षा करतो, असंही त्यांनी नमूद केलं.