Nalasopara Kalamb Beach Incident : नालासोपाऱ्यात कळंब समुद्रकिनारी रिल स्टार समुद्रात बुडून बेपत्ता; गणेश विसर्जनाचे व्हिडिओ बनवताना घडली दुर्दैवी घटना

Nalasopara Kalamb Beach Incident : गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह परिसरात भाविकांनी बाप्पाला भावपूर्ण निरोप दिला. दरम्यान, पालघर जिल्ह्यातील नालासोपारा येथील कळंब समुद्रकिनारी व्हिडिओ बनवण्यासाठी गेलेला एक रिल स्टार समुद्राच्या पाण्यात बुडून बेपत्ता झाल्याची घटना घडली. कृष्णा अनिल विश्वकर्मा असे बेपत्ता झालेल्या तरुणाचे नाव आहे..कृष्णा विश्वकर्मा शुक्रवारी काही नातेवाईकांसह नालासोपारा येथील कळंब समुद्रकिनारी गेला होता. समुद्राच्या पाण्यात व्हिडिओ बनवण्यासाठी तो पाण्यात उतरला. मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो समुद्रात बुडून बेपत्ता झाला. ही घटना दुपारी सुमारे १२ वाजण्याच्या सुमारास घडली..घटनेची माहिती मिळताच अर्नाळा सागरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जीवरक्षक आणि अग्निशमन दलाच्या मदतीने कृष्णाचा शोध घेण्यासाठी बचावमोहीम सुरू करण्यात आली. मात्र, समुद्रातील पाण्याची खोली आणि प्रवाहाचा वेग अधिक असल्याने शोधकार्यात अडचणी येत आहेत..Rare Otters in Sangli : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! कृष्णा नदीपात्रात पहिल्यांदाच आढळला दुर्मिळ पाणमांजरांचा कळप; 8 ते 9 पाणमांजरं दिसली एकत्र.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सतीश निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृष्णाचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक ती बचावकार्याची पथके तैनात करण्यात आली असून शोधमोहीम सुरू आहे. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडूनही शोधकार्य करण्यात येत आहे..कृष्णा विश्वकर्मा हा नालासोपारा येथील संतोष भुवन परिसरातील रहिवासी असून सोशल मीडियावर रील्स आणि व्हिडिओ बनवण्यासाठी तो स्थानिक पातळीवर परिचित होता. नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार, समुद्रातील पाण्याची खोली आणि प्रवाहाचा वेग जास्त असल्याने त्याला वाचवण्यासाठी उपस्थित असलेल्या व्यक्तींना तत्काळ मदत करता आली नाही. पोलिसांसह इतरांनी बचावकार्य केले. मात्र, अद्याप कृष्णाचा शोध लागलेला नाही..गणेश विसर्जनाला भाविकांची मोठी गर्दीदरम्यान, मुंबईत गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या अर्थात १२ व्या दिवशी ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात आणि ढोल-ताशांच्या गजरात हजारो भाविकांनी गणरायाला भावपूर्ण निरोप दिला. समुद्रकिनारे तसेच कृत्रिम तलावांच्या दिशेने विसर्जन मिरवणुका मार्गस्थ झाल्या..बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, रात्री ९ वाजेपर्यंत मुंबईत १६ हजार १५४ गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. यामध्ये ७७२ सार्वजनिक गणेशमूर्ती, १४ हजार ८६४ घरगुती गणेशमूर्ती आणि ५१८ गौरी/हरतालिका देवींच्या मूर्तींचा समावेश आहे..मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही काही विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डीजे, मोठ्या आवाजातील संगीत आणि फटाक्यांचा वापर झाल्याचे दिसून आले. गुलालाच्या मोठ्या वापरामुळे अनेक रस्ते गुलाबी रंगाने न्हाऊन निघाले होते. प्रसिद्ध लालबागचा राजा यांच्यासह प्रमुख गणेश मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुका सकाळपासूनच सुरू झाल्या होत्या. गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाकडून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सुरक्षित विसर्जनासाठी हजारो पोलीस कर्मचारी, महापालिका कर्मचारी, जीवरक्षक, अग्निशमन दल आणि विविध पथके तैनात करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.