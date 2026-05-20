Highway Accident: ‘मैत्रीचा हात कधी सोडणार नाही’… नियतीने दोघांनाही एकाच क्षणी हिरावले, जिवलग मित्रांची हृदयद्रावक अखेर

मुंबई : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील आटगावजवळ भीषण अपघात झाला आहे. एका अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दोन जिवलग मित्रांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातानंतर चालक फरार झाला असून या प्रकरणी पोलीस तपास सुरू झाला आहे. या अपघातामुळे एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दीप भेरे आणि हर्षल कांबळे या जिवलग मित्रांचा जागीच मृत्यू झाला. "सुख-दुःखात सोबत राहू, मैत्रीचा हात कधीच सोडणार नाही..." अशीच काहीशी आणाभाका घेणारे हे दोघे मित्र होते. लहानाचे मोठे एकत्र झाले, सुख-दुःख एकत्र सोसली आणि दुर्दैवाने जेव्हा काळाने घाला घातला, तेव्हा मृत्यूच्या दारातही त्यांनी एकमेकांची साथ सोडली नाही..Mumbai News: वांद्र्यात वातावरण चिघळलं! पोलिसांकडून लाठीचार्ज, स्थानिकांकडून दगडफेक; व्हिडिओ व्हायरल .दरम्यान, अपघातानंतर धडक देणारा वाहनचालक वाहनासह घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. याप्रकरणी मृत तरुणांच्या संतप्त आणि दुःखी नातेवाईकांनी शहापूर पोलीस ठाण्यात अज्ञात वाहनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. "महामार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून त्या नराधम चालकाला तातडीने अटक करावी," अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. जीवलग मित्राने शेवटपर्यंत साथ दिली. दोघंही एकत्र जगले आणि जातानाही सोबत गेल्यानं त्यांच्या मैत्रीचीही चर्चा होत आहे..अपघाताचा आवाज ऐकताच स्थानिक नागरिकांनी आणि महामार्गावरील इतर वाहनचालकांनी तातडीने घटनास्थळाकडे धाव घेतली. घटनेची माहिती मिळताच शहापूर पोलिसांनीही क्षणाचाही विलंब न लावता घटनास्थळ गाठले. पोलिसांनी स्थानिकांच्या मदतीने दोन्ही तरुणांचे मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवले..Kalyan: कल्याण कोर्टाबाहेर वकील आणि मद्यधुंद पोलिसात हाणामारी, गैरवर्तन केल्याचा आरोप; नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.