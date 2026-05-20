मुंबई

Highway Accident: ‘मैत्रीचा हात कधी सोडणार नाही’… नियतीने दोघांनाही एकाच क्षणी हिरावले, जिवलग मित्रांची हृदयद्रावक अखेर

Mumbai-Nashik Highway Accident: मुंबई-नाशिक महामार्गावर मोठा अपघात झाला आहे. या घटनेत दोन जिवलग मित्रांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे एकच खळबळ पसरली आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील आटगावजवळ भीषण अपघात झाला आहे. एका अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दोन जिवलग मित्रांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातानंतर चालक फरार झाला असून या प्रकरणी पोलीस तपास सुरू झाला आहे. या अपघातामुळे एकच खळबळ पसरली आहे.

