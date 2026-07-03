मुंबई

Andheri Fire: अंधेरीतील SRA इमारतीत भीषण आग! जीवाच्या आकांताने रहिवाशांनी उड्या मारल्या; परिसरात भीतीचे वातावरण

SRA Building Fire: मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथील गावदेवी डोंगर भागातील एसआरए इमारतीला भीषण आग लागल्याने सर्वत्र घबराट पसरली. अनेक जण इमारतीत अडकले होते, तर काहींनी जीव वाचवण्यासाठी इमारतीवरून उडी मारली.
Andheri SRA Building Fire

Andheri SRA Building Fire

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथील गावदेवी डोंगर परिसरात शुक्रवारी एका एसआरए इमारतीला भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. त्यामुळे परिसरात घबराट पसरली. आग इतक्या वेगाने पसरली की रहिवासी घाबरले आणि जीव वाचवण्यासाठी मदतीसाठी आरडाओरडा करू लागले. प्राथमिक वृत्तानुसार, काही लोकांनी भीतीपोटी इमारतीवरून उडीही मारली. माहिती मिळताच, अग्निशमन दल, पोलीस आणि इतर यंत्रणांची पथके घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी मदत व बचाव कार्य सुरू केले.

Loading content, please wait...
fire
Mumbai
Fire Accident
Fire news
fire brigade