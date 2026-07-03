Andheri Fire: अंधेरीतील SRA इमारतीत भीषण आग! जीवाच्या आकांताने रहिवाशांनी उड्या मारल्या; परिसरात भीतीचे वातावरण

मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथील गावदेवी डोंगर परिसरात शुक्रवारी एका एसआरए इमारतीला भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. त्यामुळे परिसरात घबराट पसरली. आग इतक्या वेगाने पसरली की रहिवासी घाबरले आणि जीव वाचवण्यासाठी मदतीसाठी आरडाओरडा करू लागले. प्राथमिक वृत्तानुसार, काही लोकांनी भीतीपोटी इमारतीवरून उडीही मारली. माहिती मिळताच, अग्निशमन दल, पोलीस आणि इतर यंत्रणांची पथके घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी मदत व बचाव कार्य सुरू केले..मिळालेल्या माहितीनुसार, अंधेरी पश्चिममधील गावदेवी डोंगर परिसरात असलेल्या युनायटेड सोसायटीच्या एसआरए इमारत क्रमांक २ मध्ये आग लागली. ही इमारत नूर मशीद आणि खोजा जमातखान्याजवळ आहे. आग लागताच संपूर्ण संकुलात धूर पसरल्याने रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, आग आणि धुरामुळे अनेक लोक इमारतीत अडकले होते. काही नागरिकांनी जीव वाचवण्यासाठी इमारतीवरून उडी मारली. तथापि, प्रशासनाने बचावकार्य तीव्र केले आणि आत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली..Thane News: अखेर कल्याण-मुरबाड रेल्वेमार्गाला हिरवा कंदील! 18 गावांतील 151 हेक्टर जमीन संपादित होणार; मार्ग आणि स्टेशन काय असणार?.घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाची अनेक वाहने घटनास्थळी दाखल झाली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तात्काळ आग विझवण्यास आणि बचावकार्य सुरू केले. थोड्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले आणि इमारतीत अडकलेल्या सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. डी.एन. नगर पोलीस स्टेशन, अग्निशमन दल आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे कर्मचारी यांचे पथकही घटनास्थळी उपस्थित होते. वीजपुरवठा सुरक्षितपणे नियंत्रित करून बचावकार्याला गती देण्यात आली..Mumbai Rain: मुंबईत दोन दिवस 'रेड अलर्ट'! ठाणे, पालघरमध्ये ही अतिवृष्टीचा इशारा; हवामान विभागानं काय सांगितलं? .आगीचे कारण सध्या अस्पष्ट आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. वेळेवर आगीवर नियंत्रण मिळवल्यामुळे आणि जलद बचाव कार्यामुळे एक मोठी दुर्घटना टळली. इमारतीच्या नुकसानीचा अंदाज अद्याप घेतला जात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, तपास अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर आगीचे नेमके कारण आणि नुकसानीचे संपूर्ण स्वरूप उघड केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.