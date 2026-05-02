महागडे तिकीट टळले! संजय गांधी नॅशनल पार्कमधील तिकीट दरवाढीचा निर्णय मागे; मुंबईकरांच्या संतापानंतर प्रशासन नरमलं

मुंबई : मुंबईतील बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील तिकीट दरात प्रस्तावित वाढ स्थगित करण्यात आली आहे. हे नवीन दर १ मे पासून लागू होणार होते, परंतु नागरिकांच्या विरोधानंतर उद्यान प्रशासनाने हा निर्णय पुढे ढकलला. या संदर्भात जारी केलेल्या एका ज्ञापनात म्हटले आहे की, प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे शुल्कवाढ पुढे ढकलण्यात आली आहे..सामंजस्य करारानुसार, पर्यटन सेवांचे नवीन दर लवकरच निश्चित केले जातील. तोपर्यंत, सर्व सेवांसाठी जुने शुल्क लागू राहील. एका वन अधिकाऱ्याने सांगितले की, या विषयावर मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत स्पष्टता येऊ शकते. मुंबईच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील तिकीट दरात प्रस्तावित वाढ, जी १ मे पासून लागू होणार होती, तिला स्थगिती देण्यात आली आहे. नागरिकांनी या दरवाढीला तीव्र विरोध करत नवीन दर अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे..प्रस्तावित नवीन दरांनुसार, सकाळी फिरायला जाणाऱ्यांसाठीचा वार्षिक पास, ज्याची किंमत सध्या प्रौढांसाठी ₹३८३ आणि मुलांसाठी ₹३८३ आहे, तो वाढवून ₹१०,००० केला जाणार होता. जी अंदाजे २५११ टक्क्यांची प्रचंड वाढ होती. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाने तांत्रिक अडचणींचे कारण देत हा निर्णय स्थगित ठेवला आहे. वास्तविक पाहता, एसजीएनपी व्यवस्थापनाने २१ एप्रिल रोजी तिकीट दरात लक्षणीय वाढ जाहीर करणारा आदेश जारी केला..सकाळच्या वेळी चालणाऱ्यांसाठी वार्षिक शुल्क ३८३ रुपयांवरून १०,००० रुपये करण्यात आले, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ते ५,००० रुपये ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच, मासिक पासचे दर सर्वसामान्यांसाठी १,००० रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५०० रुपये निश्चित करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, सफारी, मिनी-ट्रेन, बोट राईड आणि ई-बस यांसारख्या सुविधांचे शुल्कही वाढवण्यात आले..वाढती पर्यटक संख्या, देखभालीचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा यांसारख्या बाबींवर उपाययोजना करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मात्र, या अचानक झालेल्या दरवाढीमुळे रहिवाशांकडून तीव्र विरोध झाला. विशेषतः सकाळी फिरायला जाणाऱ्यांनी याला अन्यायकारक म्हटले आणि असा युक्तिवाद केला की, अनेक सुविधा सीएसआर निधीतून चालवल्या जात असताना एवढे जास्त शुल्क आकारणे अवाजवी आहे. वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, शुल्कवाढीचा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे.