मुंबई

महागडे तिकीट टळले! संजय गांधी नॅशनल पार्कमधील तिकीट दरवाढीचा निर्णय मागे; मुंबईकरांच्या संतापानंतर प्रशासन नरमलं

SGNP ticket hike News: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थापनाने तिकीट दरात लक्षणीय वाढ जाहीर करणारा आदेश जारी होता. तो आता रद्द करण्यात आला आहे.
Mumbai SGNP ticket hike

Mumbai SGNP ticket hike

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील तिकीट दरात प्रस्तावित वाढ स्थगित करण्यात आली आहे. हे नवीन दर १ मे पासून लागू होणार होते, परंतु नागरिकांच्या विरोधानंतर उद्यान प्रशासनाने हा निर्णय पुढे ढकलला. या संदर्भात जारी केलेल्या एका ज्ञापनात म्हटले आहे की, प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे शुल्कवाढ पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
