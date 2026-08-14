Mumbai Flat Row: मुंबईत पुन्हा मांसाहारावरून वाद! मनसेची पोलिसांत तक्रार; ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक

मुंबई : मुंबईत घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात खाद्यसंस्कृतीवरून भेदभाव होत असल्याच्या आरोपावरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. ‘मांसाहार करत असाल तर फ्लॅट घेऊ नका’ अशा आशयाची जाहिरात समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली हाेती. त्यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने थेट पोलिसांत धाव घेतली आहे. दुसरीकडे सोसायट्यांच्या नियमांत हस्तक्षेप करू नये, अशी सावध भूमिका भाजपने घेतली आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .मनसेचे विभाग अध्यक्ष दिनेश पुंडे यांनी ताडदेव पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना पत्र देऊन संबंधित एजंटविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. ताडदेव परिसरातील एका इमारतीतील घर केवळ शाकाहारी लोकांनाच दिले जाईल, अशा आशयाची जाहिरात इस्टेट एजंट भावेश कावरे यांनी समाजमाध्यमांवर केल्याचे समोर आले आहे. .या जाहिरातीवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तीव्र संताप व्यक्त केला. खाण्याच्या सवयींवरून एखाद्या व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला घर देण्यास नकार देणे हा भेदभाव असून, अशी मानसिकता मुंबईच्या सर्वसमावेशक संस्कृतीला घातक आहे, असे पेडणेकर यांनी सांगितले..पूर्वी हिंदू-मुस्लिम किंवा हिंदू-ख्रिश्चन भेदभाव दिसायचा. आता हिंदू-हिंदूंमध्येच फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही मराठी माणसासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी म्हटले. ‘साऊथ बॉम्बे’, ‘अप्पर वरळी’ अशी नावे देऊन मुंबईची ओळख बदलण्याचा प्रयत्नही सहन केला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.भाजपची सावध भूमिकाया वादावर भाजपने सावध भूमिका घेतली आहे. सोसायट्यांचे स्वतःचे नियम असतात. त्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये; मात्र अशा कारणांवरून वाद निर्माण होणे दुर्दैवी आहे, असे भाजपचे नगरसेवक नवनाथ बन यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.