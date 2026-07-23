Police Suspension News: 'खिशात पावडर टाकून तुमचे आयुष्य उद्ध्वस्त करेन', मुलांना धमकी देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याचं निलंबन; गृह विभागाचा दणका

मुंबई : एका मुंबई पोलिसाकडून काही मुलांना धमकी देत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. 'पुन्हा दिसलात तर ५० ग्राम पावडर खिशात टाकेल, पूर्ण आयुष्य वाया जाईल आणि जामीनही मिळणार नाही' अशी गंभीर धमकी एका पोलिसाने काही मुलांना दिली. मुंबई पोलिसांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, एका पोलीस अधिकाऱ्याने काही मुलांना धमकी दिल्याचा प्रकार घडला आहे. ज्यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्याने '५० ग्राम पावडर खिशात टाकेल, पूर्ण आयुष्य वाया जाईल आणि जामीनही मिळणार नाही' अशी धमकी दिली आहे. तसेच 'माझ्यासारखा वाईट कोणी नाही. तुमच्यामुळे आम्हाला त्रास होत आहे' असे म्हटले. या गंभीर धमकीचा व्हिडिओ व्हायरल होताच खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला गृहविभागानं दणका दिला आहे..'५० ग्रॅम पावडर खिशात टाकेल, आयुष्य उद्ध्वस्त होईल'; मुंबई पोलिसांचा व्हायरल VIDEO, नेमकं खरं काय?.गृह विभागाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचे निलंबन केले आहे. सायन पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत असलेल्या या पोलिसावर गृह विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. गृह विभागाने तातडीने केलेल्या या कारवाईनंतर मुंबई पोलिसांनी या प्रकारची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच वस्तुस्थितीची खातरजमा केल्यानंतर याप्रकरणी पुढील कारवाई केली जाणार आहे..दरम्यान, पोलीस अधिकाऱ्याच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये संबधित पोलीस काही मुलांना दमदाटी करत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच त्यांना खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवण्याची धमकी दिली आहे. या प्रकारामुळे मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून नागरिकांसह राजकीय पक्षांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! चार धरणं ओव्हरफ्लो; सातही जलाशयांची आकडेवारी समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.