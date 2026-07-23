मुंबई

Police Suspension News: 'खिशात पावडर टाकून तुमचे आयुष्य उद्ध्वस्त करेन', मुलांना धमकी देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याचं निलंबन; गृह विभागाचा दणका

Mumbai Police Officer Viral Video: एका मुंबई पोलिसाकडून काही मुलांना 'खिशात पावडर टाकून तुमचे आयुष्य उद्ध्वस्त करेन' अशी धमकी देण्यात आली. याप्रकरणी गृह विभागाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केली आहे.
Mumbai Police officer suspended after alleged threat to students

Mumbai Police officer suspended after alleged threat to students

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : एका मुंबई पोलिसाकडून काही मुलांना धमकी देत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. 'पुन्हा दिसलात तर ५० ग्राम पावडर खिशात टाकेल, पूर्ण आयुष्य वाया जाईल आणि जामीनही मिळणार नाही' अशी गंभीर धमकी एका पोलिसाने काही मुलांना दिली. मुंबई पोलिसांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

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