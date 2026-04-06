Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे १० पदरी करणार, प्रवाशांच्या वेळ वाचणार, कधी पूर्ण होणार?

मुंबई : मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहनांची नेहमीच मोठी रांग लागल्याचे दिसून येते. ही वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी तसेच नागरिकांचा प्रवास आणखी सुसाट करण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. अशातच आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुंबई आणि पुणे दरम्यानचा प्रवास आणखीनच वेगात आणि सुकर करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. .मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मार्गाचे विस्तारीकरण केले जाणार आहे. एक दोन नाही तर हा मार्ग आता १० पदरी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या एक्सप्रेस वेच्या विस्ताराचे काम पावसाळ्यानंतर सुरु केले जाणार असून यामुळे वाहतूक कोंडी फुटण्यास मोठी मदत मिळणार आहे..काम कधी पूर्ण होणार?MSRDCने हाती घेतलेल्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मार्गाचे विस्तारीकरणाचे काम पुढील ३ वर्षात म्हणजेच २०२९-३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याचबरोबर काम सुरु असताना वाहतुकीला अडथळा येऊ नये, यासाठी हे काम टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहे. दरम्यान, हा मार्ग पूर्ण झाल्यास मुंबई पुणे प्रवासाचा कमी होणार आहे..टोलबाबात मोठा निर्णयमुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेच्या १० पदरी विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारला जाणार आहे. मात्र या निधीची परतफेड करण्यासाठी सध्याच्या टोल वसुलीच्या मुदतीत १५ वर्षांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे २०४५ पर्यंत असलेली टोलची मुदत थेट २०६० पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.