Mumbai Pune Expressway : ३ गाड्यांच्या अपघातात दोघांचा मृत्यू तर चौघे गंभीर; मिसिंग लिंक तासभर ठप्प, वाहनांच्या रांगा

मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण असा अपघात झालाय. मुंबईच्या दिशेनं जाणाऱ्या मार्गिकेवर झालेल्या या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून चौघे गंभीर जखमी झाले आहेत. पहाटेच्या वेळी तीन वाहनं एकमेकांना धडकून हा अपघात झाला. अपघातात मृत्यू झालेल्यांची ओळख पटलेली नाही. पोलिसांकडून अपघातातील जखमी आणि मृतांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे. Mumbai Pune Expressway Crash, Missing Link Traffic Update,.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गिकेवर पहाटे भीषण अपघात झाला. या अपघातामुळे मिसिंग लिंकचा मार्ग एक तासासाठी पूर्ण ठप्प झाला होता. यामुळे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..कंटेनर, आयशर टेम्पो आणि इर्टिगा कार या तीन गाड्यांचा विचित्र अपघात झाला. अपघातात कारचा चुराडा झाला असून टेम्पो आणि कंटेनरच्या पुढच्या भागाचं मोठं नुकसान झालं आहे. अपघातानंतर जखमींना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती समजते..अपघात नेमका कसा झाला हे समजू शकलेलं नाही. मात्र अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि बचावकार्य पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तातडीने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला केली. दरम्यान, तासभर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. आता वाहतूक सुरळीत सुरू आहे.