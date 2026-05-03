मुंबई

मिसिंग लिंक बनला टुरिस्ट स्पॉट! फोटो काढण्यासाठी गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा, व्हिडिओ व्हायरल; MSRDC चा प्रवाशांना इशारा

Missing Link: बहुप्रतिक्षित ‘कनेक्टिंग लिंक’चे दोन्ही मार्ग वाहतुकीसाठी खुले झाले आहेत. मात्र या मार्गावर फोटो काढण्यासाठी गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून यामुळे एमएसआरडीसीने प्रवाशांना इशारा जारी केला आहे.
Missing Link become Picnic Spot

Missing Link become Picnic Spot

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतिक्षित ‘कनेक्टिंग लिंक’चे दोन्ही मार्ग वाहतुकीसाठी खुले झाले आहेत. या मार्गांमुळे मुंबई व पुणे दरम्यान प्रवासाचा वेळ २५ ते ३० मिनिटांनी कमी झाला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळत आहे. मात्र दुसरीकडे हा मार्ग एक पर्यटन स्थळ बनत चालल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Mumbai
MSRDC
Mumbai Pune transport update