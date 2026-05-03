मिसिंग लिंक बनला टुरिस्ट स्पॉट! फोटो काढण्यासाठी गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा, व्हिडिओ व्हायरल; MSRDC चा प्रवाशांना इशारा

मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतिक्षित 'कनेक्टिंग लिंक'चे दोन्ही मार्ग वाहतुकीसाठी खुले झाले आहेत. या मार्गांमुळे मुंबई व पुणे दरम्यान प्रवासाचा वेळ २५ ते ३० मिनिटांनी कमी झाला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळत आहे. मात्र दुसरीकडे हा मार्ग एक पर्यटन स्थळ बनत चालल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक नागरिकांची घाटातील वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या मार्गाचे उद्घाटन होताच प्रवाशांनी जल्लोष साजरा केला. यामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून इंधनाची देखील बचत होईल. त्यामुळे या प्रकल्पाला बहुप्रतिक्षित मानले जात आहे..दरम्यान, मिसिंग लिंक प्रकल्प नागरिकांच्या सेवेसाठी सज्ज झाला आहे. उद्घाटनानंतर या मार्गावरून प्रवास करताना अनेक प्रवासी रस्त्याच्या कडेला थांबून फोटो आणि सेल्फी काढत आहे. याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये हा मार्ग पिकनिक स्पॉट बनल्याचे म्हटले आहे. या व्हिडिओ व्हायरल होताच एमएसआरडीसीने इशारा जारी केला आहे..महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) हाय-स्पीड कॉरिडॉर पर्यटन स्थळ नसल्याचे म्हणत प्रवाशांना या मार्गावर न थांबण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत MSRDC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संपूर्ण १३.३ किलोमीटरचा प्रवेश-नियंत्रित मार्ग २४ तास निगराणीखाली आहे. यासाठी, बोगदे आणि केबल-स्टेड ब्रिज या दोन्ही ठिकाणी एक मोठे कॅमेरा नेटवर्क बसवण्यात आले आहे..अटल सेतूशी तुलनाव्हायरल व्हिडिओवर एका वापरकर्त्याने मिसिंग लिंकची अटल सेतूशी तुलना करत म्हटले की, जेव्हा अटल सेतू (एमटीएचएल) उघडला, तेव्हा कुंपणावरून चढून फोटो काढणाऱ्या आणि सी-लिंकचा फिरण्यासाठी वापर करणाऱ्या लोकांच्या फोटोंनी सोशल मीडिया भरून गेले होते. "सुरुवातीचा उत्साह अगदी सामान्य आहे! अटल सेतूच्या उद्घाटनानंतरही आम्ही असाच उत्साह पाहिला होता, आणि तो एका महिन्यातच ओसरला.