Mumbai Pune Expressway: प्रवाशांनो लक्ष द्या! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर तासभर वाहतूक बंद, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मार्गावर वाहतूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) कडून वीज संबंधित काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर मंगळवारी एक तासाची संपूर्ण वाहतूक बंद राहणार आहे. यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी पर्यायी मार्गाची व्यवस्था करून देण्यात आली आहे. .अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (वाहतूक) कार्यालयाने जारी केलेल्या वाहतूक अधिसूचनेनुसार, मंगळवारी (ता. १६) दुपारी २ ते ३ वाजेपर्यंत कोने ब्रिजजवळील किमी ९.५०० ते किमी १०.००० दरम्यान सर्व वाहनांची (हलकी आणि जड दोन्ही) वाहतूक बंद असणार आहे. वीज संबंधित कामासाठी वाहतूक बंदी घेतली असून या कालावधीत मुंबई ते पुणे आणि पुणे ते मुंबई या दोन्ही दिशांना हे निर्बंध लागू असणार आहेत..स्मार्टफोनचे चार्जर नेहमी पांढऱ्या रंगाचे का असतात?.पर्यायी मार्ग कोणते?मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी- कोकणभूमी सर्कल येथून जेएनपीटी रोड त्यानंतर डी पॉइंटजवळून पळस्पे फाटा मार्गे राष्ट्रीय महामार्ग-४८ वर विलीन होण्यासाठी मार्ग वापरा.- पर्यायी मार्गाने, शेडुंग (किमी २०.२००) येथे बाहेर पडा आणि राष्ट्रीय महामार्ग-४८ मध्ये सामील व्हा..पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी- खोपोली (किमी ३९.९००) येथे बाहेर पडा आणि राष्ट्रीय महामार्ग-४८ वर मुंबईकडे जा.- खालापूर टोल प्लाझा (किमी ३२.५००) येथून बाहेर पडा आणि राष्ट्रीय महामार्ग-४८ ला जोडण्यासाठी पाली ब्रिज मार्ग वापरा..Mumbai News: एल्फिन्स्टन पूल बंदचा फटका! वाहतूक कोंडीसह मुंबईकरांच्या खिशालाही भुर्दंड .मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदींनुसार जारी केलेला सल्लागार नियोजित वीज काम पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील, असे महाराष्ट्राचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे यांनी सांगितले. .याव्यतिरिक्त, हडपसर-दिवे घाट विभागात सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत आणखी एक वाहतूक कोंडी होईल, ज्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाच्या कामांमुळे त्या विभागात पर्यायी मार्गांची आवश्यकता निर्माण होईल. त्यामुळे या काळात विलंब टाळण्यासाठी प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.