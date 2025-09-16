मुंबई

Mumbai Pune Expressway: प्रवाशांनो लक्ष द्या! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर तासभर वाहतूक बंद, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग

Mumbai-Pune Travel : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहतूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या मार्गावर मंगळवारी तासभर संपूर्ण वाहतूक बंद राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mumbai Pune Expressway traffic close

Mumbai Pune Expressway traffic close

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मार्गावर वाहतूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) कडून वीज संबंधित काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर मंगळवारी एक तासाची संपूर्ण वाहतूक बंद राहणार आहे. यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी पर्यायी मार्गाची व्यवस्था करून देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Travel
pune
Mumbai
Expressway
Traffic
Traffic rules
Mumbai Pune Expressway
Mumbai Pune transport update

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com