Mumbai Pune Highway: मिसिंग लिंक घटनेचा धसका, MSRDC धोकादायक नसलेल्या दरडीही पाडणार; मुंबई पुणेसह समृद्धी महामार्गाबाबत निर्णय

-बापू सुळेमुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंकच्या (कनेक्टिंक लिंक) बोगद्याजवळ दरड कोसळल्याने ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा’ने (एमएसआरडीसी) धसका घेतला आहे. ‘दुधाने तोंड पोळल्याने’ आता ‘एमएसआरडीसी’ ताकही फुंकून पिण्याच्या तयारीमध्ये आहे. ‘मिसिंग लिंक’ आणि समृद्धी द्रुतगती मार्गावर पुन्हा अशा प्रकारची दुर्घटना घडू नये म्हणून परिसरातील धोकादायक नसलेल्याही दरडी काढल्या जातील. या प्रक्रियेसाठी लवकरच पाहणी करण्यात येईल. पाण्याचे प्रवाह देखील वळविण्याचा विचार सुरू आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मुंबई-पुणे प्रवासादरम्यान खंडाळा घाटात होणारी वाहतूक संपविण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्चून साडे तेरा किलोमीटर लांबीचा मिसिंग लिंक (कनेक्टिंक लिंक) उभारली आहे. त्यानुसार येथे सर्वांत लांब बोगदे आणि केबल स्टे ब्रीज यांची उभारणी करण्यात आली आहे. या परिसरामध्ये उंच डोंगर रांगा असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून ‘एमएसआरडीसी’ने ठिकठिकाणी लोखंडी जाळ्या उभारत धोकादायक नसलेल्या दरडी काढण्याचेही नियोजन आखले आहे. .अतिवृष्टीमुळे मंगळवारी २५० मीटर अधिक उंचीवरून पाणी आणि दगड खाली आल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. धोकादायक दरडींप्रमाणेच दगडही हटविण्यात येतील किंवा त्यांना आहे त्या ठिकाणी अधिक भक्कमपणे कशा पद्धतीने बसविता येईल, यावर ‘एमएसआरडीसी’कडून काम केले जाणार असल्याचे अधिक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी सांगितले..समृद्धी द्रुतगती मार्गावर कसारा घाटात सुमारे साडेआठ किलोमीटर लांबीचा बोगदा असून तसेच तिथे वायडक्टही आहेत. त्यामुळे कनेक्टिंग लिंकप्रमाणे येथेही उंचावरील दरड कोसळून दुर्घटना होऊ नये म्हणून दरडींची पाहणी करण्यात येईल. आतापर्यंत संभाव्य धोका लक्षात घेऊन दरडी काढल्या आहेत पण भविष्यात अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कोणताही धोका निर्माण होऊ नये म्हणून खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे ‘एमएसआरडीसी’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..हिंमत होती म्हणून ‘कनेक्टिंग लिंक’ बांधला मुख्यमंत्र्यांचे विरोधकांना विधानसभेत उत्तर; खोटा प्रचार अमान्य‘‘महायुती सरकारची हिंमत होती म्हणूनच आम्ही ‘कनेक्टिंग लिंक’ बांधून दाखवला. ‘कनेक्टिंग लिंक’च्या कमानीवर दरड कोसळली. लिंकवरील पूल अथवा बोगद्याला काहीही झाले नाही. पण ‘कनेक्टिंग लिंक’च तुटली, सात हजार कोटी पाण्यात गेले, असा खोटा प्रचार खपवून घेतले जाणार नाही, ’’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘कनेक्टिंग लिंक’वर टीका करणाऱ्यांचा बुधवारी विधानसभेत समाचार घेतला. सत्तारूढ पक्षाच्या नियम २९३ अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, ‘‘काही लोक एक कोटी खोटारडे लोक मेल्यानंतर जन्माला आले आहेत. त्यांना खोटे बोलायला लाजही वाटत नाही. ‘कनेक्टिंग लिंक’च्या कमानीवर दरड कोसळली. लिंकवरील पुल अथवा बोगद्याला काहीही झाले नाही. पण कनेक्टिंग लिंकच तुटली, सात हजार कोटी पाण्यात गेले, असा प्रचार केला. ही फक्त लिंक नाही, इंजिनिअरिंग मार्व्हल आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.अन् ४४ तासांनी गाडी धावलीलोणावळा-कर्जत घाट विभागात दरड कोसळल्यानंतर बंद करण्यात आलेली मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतूक अखेर अंशतः सुरू करण्यात आली आहे. मंगळवारी (ता. ७) रात्री १०.३० वाजता एकेरी मार्गिका वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली. त्यावरून मध्यरात्रीनंतर १२.४५ च्या सुमारास पहिली गाडी धावली. उर्वरित दोन मार्गिका सुरू करण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून युद्धपातळीवर काम सुरू आहेत. यासाठी १ हजार १०० हून अधिक कर्मचारी, अभियंते आणि कामगार रात्रंदिवस काम करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.