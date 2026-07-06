Mumbai Rain : मुंबईतील पावसाचा फटका लोकल सेवेला; तिन्ही मार्गावरील वाहतूक १५ ते २० मिनिटं उशीराने...

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सकाळपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या पावसामुळे रस्ते, रेल्वे आणि दैनंदिन कामकाजावरही मोठा परिणाम झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कार्यालयीन वेळेतच पावसाचा जोर वाढल्याने हजारो प्रवाशांना रेल्वे स्थानकांवर अडकून पडावे लागलं आहे. .या पावसामुळे लोकल सेवेवरही परिणाम झाला आहे. पश्चिम, मध्य आणि हार्बर या तिन्ही उपनगरीय रेल्वे मार्गांवरील लोकल सेवा उशिराने धावत आहेत. पश्चिम रेल्वेवरील लोकल १५ ते २० मिनिटे, मध्य रेल्वेवरील गाड्या २० ते २५ मिनिटे, तर हार्बर मार्गावरील लोकल १५ ते २० मिनिटे उशिराने सुरू आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते आहे..Mumbai Local News: यंदा रेल्वे रुळावर पाणी साचणार नाही, महापालिकेचा मोठा प्लॅन तयार; नेमकी योजना काय?.रेल्वे स्थनकाजवळ रुळांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. काही गाड्यांचे वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून अनेक प्रवाशांनी दीर्घ प्रतीक्षा करण्याऐवजी घरी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे प्रशासनाने काही लोकल फास्ट मार्गावर वळवून सेवा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे..दरम्यान, मुसळधार पावसाचा फटका मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गालाही बसला आहे. कर्जत-लोणावळा घाटातील ठाकूरवाडी आणि मंकी हल स्थानकांदरम्यान दरड कोसळल्याने रेल्वे वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेने अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द केल्या असून काही गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत..Bhiwandi: भिवंडी महापालिकेच्या २४ उमेदवारांना नोटीस, निवडणुकीचा हिशोब न दिल्याने कारवाई .हवामान विभागाने मुंबईसाठी अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्व सरकारी, खासगी, महापालिका आणि अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन आता पालिका प्रशसनाकडून करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.