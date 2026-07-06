मुंबई

Mumbai Rain : मुंबईतील पावसाचा फटका लोकल सेवेला; तिन्ही मार्गावरील वाहतूक १५ ते २० मिनिटं उशीराने...

Local Train Latest Update : पावसामुळे लोकल सेवेवरही परिणाम झाला आहे. पश्चिम, मध्य आणि हार्बर या तिन्ही उपनगरीय रेल्वे मार्गांवरील लोकल सेवा उशिराने धावत आहेत.
Mumbai Rain Live Updates |

Mumbai Rain Live Updates |

esakal

Shubham Banubakode
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मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सकाळपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या पावसामुळे रस्ते, रेल्वे आणि दैनंदिन कामकाजावरही मोठा परिणाम झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कार्यालयीन वेळेतच पावसाचा जोर वाढल्याने हजारो प्रवाशांना रेल्वे स्थानकांवर अडकून पडावे लागलं आहे.

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