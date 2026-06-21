मुंबईसह उपनगरात पहाटेपासून पावसाची हजेरी, मुंबई-ठाण्याला यलो अलर्ट; हवामान विभागाचा अंदाज

गेल्या काही दिवसांपासून उकाड्याने त्रस्त असलेल्या मुंबईकरांना पहाटेच्या पावसामुळे दिलासा मिळाला. रविवारी पहाटेपासून मुंबईसह उपनगरात पावसाने हजेरी लावली. काही भागात जोरदार पावसाच्या सरी पडत आहेत. तर काही ठिकाणी ढगाळ वातावरण आहे. हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, राज्यात २० जूननंतर पावसाची शक्यता आहे. .मॉन्सून कोकणात दाखल झाल्यानंतर त्याची पुढची वाटचाल थांबली होती. आता मान्सून २३ जूनपासून सक्रीय होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवलीय. सोमवारपासून मुंबईसह ठाण्याला पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे..Arabian Sea Cyclonic Circulation : अरबी समुद्रात चक्राकार वाऱ्याची स्थिती, २५ जूनपासून पावसाला होणार सुरूवात; १ जुलैपासून मॉन्सून पूर्णपणे सक्रिय.रविवारी सकाळी मुंबईसह उपनगरात हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद झाली. घाटकोपरमध्ये सकाळी ६ ते ७ वाजेपर्यंत एका तासात २४ मीमी, चेंबूरमध्ये २० मिमी, मानखुर्दमध्ये १६ मिमी, वरळी इथं २५ मिमी तर लोअर परळला २१ मिमी पावसाची नोंद झाली. काही ठिकाणी पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचल्याचं चित्रही दिसून आलं..धरणातील पाणीसाठ्यात घटमुंबईसह राज्यातील धरणांच्या पाणीसाठ्यात कमालीची घट झाल्यानं पाणी संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. शिवाय शेतकऱ्यांचे डोळेही आभाळाकडे लागून राहिले आहेत. मुंबईला पाणीपुरवठा होणाऱ्या ७ धरणांमध्ये सरासरी पाणीसाठा ८ ते ९ टक्के इतका खाली आला आहे..मान्सून सक्रीय होणारसोमवारपासून दक्षिण कोकण आणि राज्याच्या काही भागात मान्सून सक्रिय होण्याची शक्यता असून २४ ते २६ जून पर्यंत मुंबईसह राज्याच्या अंतर्गत भागांपर्यंत पावसाचा जोर वाढेल. कोकण आणि महाराष्ट्राच्या लगतच्या भागांत मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. पावसाचा जोर हळूहळू वाढून २४ ते २६ जून दरम्यान तो उत्तर कोकण (मुंबईसह) आणि महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागांपर्यंत पोहोचू शकतो..राज्यात पावसाची शक्यतायेत्या आठवड्यात, साधारणपणे २२-२३ तारखेपासून, दक्षिण हवामान अंदाजाच्या मॉडेल्सनुसार, आगामी दिवसांत राज्यातील बहुतांश भागांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे आणि हा पाऊस जूनच्या अखेरीपर्यंत सुरू राहू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.