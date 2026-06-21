मुंबई

मुंबईसह उपनगरात पहाटेपासून पावसाची हजेरी, मुंबई-ठाण्याला यलो अलर्ट; हवामान विभागाचा अंदाज

IMD Forecasts More Rain for Mumbai and Suburbs रविवारी पहाटेपासून मुंबईसह उपनगरात पावसाने हजेरी लावली. काही भागात जोरदार पावसाच्या सरी पडत आहेत. तर काही ठिकाणी ढगाळ वातावरण आहे.
Mumbai Monsoon Gains Pace, Yellow Alert in Effect

Mumbai Monsoon Gains Pace, Yellow Alert in Effect

सूरज यादव
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गेल्या काही दिवसांपासून उकाड्याने त्रस्त असलेल्या मुंबईकरांना पहाटेच्या पावसामुळे दिलासा मिळाला. रविवारी पहाटेपासून मुंबईसह उपनगरात पावसाने हजेरी लावली. काही भागात जोरदार पावसाच्या सरी पडत आहेत. तर काही ठिकाणी ढगाळ वातावरण आहे. हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, राज्यात २० जूननंतर पावसाची शक्यता आहे.

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