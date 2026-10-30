मुंबई

Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची रिपरिप, उकाड्यापासून दिलासा! पुढील काही तासांत मेघगर्जनेची शक्यता; हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Meteorological Department: . मुंबईत पावसाची रिपरिप सुरू झाल्याने उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पुढील काही तासांत मेघगर्जना आणि पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
Mumbai Rain

Mumbai Rain

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून मुंबईकरांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. मात्र आता उन्हाच्या झळांपासून हैराण झालेल्या मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळाल्याची बातमी समोर आली आहे. मुंबईत आज सकाळपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले असून काही भागात पावसाच्या सरी कोसळल्या आहेत. मात्र अचानक पडलेल्या या पावसामुळे मुबईकरांची तारांबळ उडाल्याचे दिसून येत आहे.

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