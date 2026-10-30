Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची रिपरिप, उकाड्यापासून दिलासा! पुढील काही तासांत मेघगर्जनेची शक्यता; हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

मुंबई : ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून मुंबईकरांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. मात्र आता उन्हाच्या झळांपासून हैराण झालेल्या मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळाल्याची बातमी समोर आली आहे. मुंबईत आज सकाळपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले असून काही भागात पावसाच्या सरी कोसळल्या आहेत. मात्र अचानक पडलेल्या या पावसामुळे मुबईकरांची तारांबळ उडाल्याचे दिसून येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळी दादर, माटुंगा आणि गोरेगावसह शहरातील काही भागांत पाऊस झाला. पावसाची हजेरी असूनही शहराचा एकूण हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (AQI) १६३ इतका नोंदवण्यात आला आहे. .Mumbai High Court: बारा वर्षे विभक्त राहणे हा छळच! घटस्फोट मंजूर करताना न्यायालयाचा निर्वाळा.हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता. ३० ऑक्टोबर) रोजी कोकण विभागाच्या काही भागांत हलका पाऊस सुरू राहू शकतो, त्यानंतर पुढील काही दिवसांत हवामान कोरडे होईल. या हवामान स्थितीमुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील दैनंदिन प्रवास आणि बाहेरील कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Mumbai News: मुंबईत अनधिकृत शाळांचे आव्हान कायम! १६४ पैकी केवळ नऊ शाळा बंद; ७० व्यवस्थापनांची न्यायालयात धाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.