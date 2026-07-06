Mumbai Rain : मुसळधार पावसाने मुंबईची लाईफलाईन ठप्प; वसई-विरार लोकल ११ तास बंद, पश्चिम-मध्य-हार्बर मार्गांवर लाखो प्रवाशांचे हाल

नितीन बिनेकर मुंबई : मुंबई, पालघर आणि सह्याद्री घाट परिसरात सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली रेल्वे सेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाली. पश्चिम रेल्वेवर वसई रोड-विरारदरम्यान रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्याने सकाळी सुमारे ९ वाजता लोकल सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली. रात्री ८ वाजेपर्यंतही ही सेवा पूर्ववत झाली नव्हती. त्यामुळे तब्बल ११ तासांहून अधिक काळ वसई-विरारदरम्यानची लोकल सेवा ठप्प राहिली. चर्चगेट ते वसई रोडदरम्यान लोकल गाड्या ३० ते ४० मिनिटांच्या विलंबाने धावत होत्या. त्याचवेळी मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर ओव्हरहेड वायरवर प्लास्टिक अडकल्याने, हार्बर मार्गावर झाडाची फांदी पडल्याने आणि कर्जत-खोपोली मार्गावरील रुळाखालची खडी वाहून गेल्याने तिन्ही उपनगरी मार्गांवरील वाहतुकीवर परिणाम झाला. परिणामी लाखो प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला..रविवारी मध्यरात्रीपासून सुरू झालेला मुसळधार पाऊस सोमवारी सकाळपर्यंत कायम होता. वसई, नालासोपारा आणि विरार परिसरात काही तासांत सुमारे ३०० मिमी पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी रेल्वे रुळ पाण्याखाली गेले. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पश्चिम रेल्वेने खबरदारीचा उपाय म्हणून वाहतूक बंद ठेवली. सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत अनेक स्थानकांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली..वसई-विरार सेवा ११ तासांहून अधिक काळ ठप्पसकाळी सुमारे ९ वाजता वसई रोड ते विरारदरम्यान रुळांवरील पाण्याची पातळी धोक्याच्या मर्यादेपेक्षा वाढल्याने लोकल सेवा बंद करण्यात आली. चर्चगेट ते वसई रोडदरम्यानच्या लोकल ३० ते ४० मिनिटांच्या विलंबाने धावत होत्या. यामुळे संपूर्ण पश्चिम रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले.मुंबईकडे येणाऱ्या आणि मुंबईहून सुटणाऱ्या अनेक मेल व एक्स्प्रेस गाड्या विरार परिसरात खोळंबल्या. काही गाड्या अंशतः, तर काही पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या. रात्री ८ वाजेपर्यंतही वसई रोड-विरारदरम्यानची सेवा पूर्ववत झाली नव्हती..लाखो प्रवाशांचे हालआठवड्याच्या पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी रेल्वे सेवा विस्कळित झाल्याने वसई, विरार, नालासोपारा, बोरिवली, अंधेरी, दादर, ठाणे आणि सीएसएमटीसह अनेक स्थानकांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली. अनेकांना तासन्तास फलाटावर थांबावे लागले, तर अनेकांनी बस, रिक्षा, टॅक्सी आणि खासगी वाहनांचा पर्याय स्वीकारला. त्यामुळे रस्ते वाहतुकीवरही मोठा ताण निर्माण झाला.बससेवा, हेल्प डेस्क आणि अल्पोपहारप्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने वसई रोड ते विरारदरम्यान बससेवा सुरू केली. प्रमुख स्थानकांवर हेल्प डेस्क उभारून पिण्याचे पाणी, अल्पोपहार आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. वरिष्ठ अधिकारी स्थानकांवर तसेच नियंत्रण कक्षात उपस्थित राहून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून होते.पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनित अभिषेक यांनी सांगितले की, प्रवाशांना शक्य तितकी मदत मिळावी आणि सेवा शक्य तितक्या लवकर पूर्ववत व्हावी यासाठी सर्व यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत आहे..मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर विलंबसकाळी सुमारे ११.३० वाजता कांजूरमार्ग आणि भांडुप स्थानकांदरम्यान सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या धीम्या मार्गावरील ओव्हरहेड वायरवर प्लास्टिक अडकल्याने काही काळ वाहतूक थांबविण्यात आली. प्लास्टिक हटवल्यानंतर दुपारी १२.११ वाजता सेवा पूर्ववत करण्यात आली. त्यामुळे मुख्य मार्गावरील लोकल १० ते १५ मिनिटांच्या विलंबाने धावत होत्या.हार्बर मार्गावर झाडाची फांदीदुपारी २.४५ वाजता गुरु तेग बहादूर नगर स्थानकाजवळ रेल्वे रुळावर झाडाची फांदी पडल्याने हार्बर मार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली. दुपारी ३.१० वाजता फांदी हटवून मार्ग मोकळा करण्यात आला. त्यानंतर वाहतूक पूर्ववत झाली. मात्र काही काळ लोकल १५ ते २० मिनिटांच्या विलंबाने धावत होत्या..कर्जत-खोपोली मार्गही बंदसकाळी सुमारे ९ वाजता कर्जत-खोपोली शाखा मार्गावरील लौजी परिसरात रुळाखालची खडी वाहून गेल्याने वाहतूक बंद करण्यात आली. अभियांत्रिकी विभागाने युद्धपातळीवर दुरुस्ती करून संध्याकाळी ६.३० वाजता प्रथम १० किमी प्रतितास आणि त्यानंतर ३० किमी प्रतितास वेगमर्यादेसह वाहतूक सुरू केली.दिवसभर युद्धपातळीवर प्रयत्नदिवसभर पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वेवरील परिस्थितीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण कक्षातून सतत लक्ष ठेवले. रुळांवरील पाणी उपसणे, मार्गांची तपासणी, ओव्हरहेड वायरवरील अडथळे दूर करणे, झाडांच्या फांद्या हटविणे आणि रेल्वे मार्ग सुरक्षित ठेवण्याची कामे युद्धपातळीवर सुरू होती.मात्र रात्रीपर्यंतही पश्चिम रेल्वेवरील वसई रोड-विरार विभागातील सेवा पूर्णपणे पूर्ववत झाली नव्हती. त्यामुळे अनेक लोकल तसेच मेल-एक्स्प्रेस गाड्या विलंबाने धावत होत्या आणि हजारो प्रवाशांचा खोळंबा कायम होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.