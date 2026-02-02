मुंबई

टॅक्सीवाल्यानं ४०० मीटरसाठी १८ हजार रुपये आकारले, अमेरिकन महिलेची मुंबईत फसवणूक

Mumbai Taxi Fraud : आर्थिक फसवणुकीचा अनुभव एका अमेरिकन महिलेने मुंबई पोलिसांच्या एक्स हँडलवर पोस्ट केला. याची दखल घेत मुंबई पोलिसांनी एकाला ताब्यात घेतलं असून दुसऱ्याचा शोध सुरू आहे.
Mumbai Fraud

Mumbai Taxi Fraud

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Mumbai Fraud: आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच आर्थिक फसवणुकीचा अनुभव एका अमेरिकन महिलेने मुंबई पोलिसांच्या एक्स हँडलवर पोस्ट केला. त्यावर नेटकऱ्यांनी धडाधड व्यंगात्मक प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली; मात्र या महिलेने भारतावरील माझे प्रेम, हा देश आणि देशवासीयांबद्दलचे माझे मत एका अनुभवामुळे बदलणार नाही, अशा भावना व्यक्त करत टोमणे मारणाऱ्या, आपल्याच देशाचा अपमान करणाऱ्या नेटकऱ्यांचे तोंड बंद केले. हा प्रकार प्रजासत्ताकदिनी अर्थात २६ जानेवारी रोजी घडला.

Loading content, please wait...
crime
america
Mumbai
taxi
Fraud case news

Related Stories

No stories found.