टॅक्सीवाल्यानं ४०० मीटरसाठी १८ हजार रुपये आकारले, अमेरिकन महिलेची मुंबईत फसवणूक

Mumbai Fraud: आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच आर्थिक फसवणुकीचा अनुभव एका अमेरिकन महिलेने मुंबई पोलिसांच्या एक्स हँडलवर पोस्ट केला. त्यावर नेटकऱ्यांनी धडाधड व्यंगात्मक प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली; मात्र या महिलेने भारतावरील माझे प्रेम, हा देश आणि देशवासीयांबद्दलचे माझे मत एका अनुभवामुळे बदलणार नाही, अशा भावना व्यक्त करत टोमणे मारणाऱ्या, आपल्याच देशाचा अपमान करणाऱ्या नेटकऱ्यांचे तोंड बंद केले. हा प्रकार प्रजासत्ताकदिनी अर्थात २६ जानेवारी रोजी घडला..अर्जेंटिना अरीयानो या अमेरिकन नागरिक असून, १२ जानेवारी रोजी लग्नसोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी भारतात आल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून त्यांना जवळच्या हिल्टनटॉवर हॉटेलमध्ये जायचे होते. एका व्यक्तीने त्यांना टॅक्सी उपलब्ध करून दिली; मात्र टॅक्सीचालकाने अवघ्या ४०० मीटर अंतराचे २०० डॉलर भाडे आकारले. हाच अनुभव अर्जेंटिना यांनी एक्सवर पोस्ट केला. सोबत टॅक्सीचा नोंदणी क्रमांकाचे छायाचित्र जोडले. नेटकऱ्यांना प्रत्युत्तर देताना अर्जेंटिना म्हणतात, 'भारतीय दयाळू आहेत. काळजी घेतात. त्यांचा स्वभाव आणि त्यांच्या खाद्यसंस्कृती मला प्रिय आहे. त्या दोन भामट्यांवरून भारताची, भारतीयांची समीक्षा चुकीची आहे. भारत खूप सुंदर आहे..पोलिसांची कारवाईअर्जेटिना यांच्या एक्स पोस्टची मुंबई पोलिसांनी लगोलग दखल घेतली. टॅक्सीच्या नोंदणी क्रमांकावरून शोध सुरू केला. दुसरीकडे सहार पोलिसांनी पोस्टमधील छायाचित्र विमानतळावरील टॅक्सी, रिक्षाचालकांमध्ये पसरवले. तेव्हा पप्पू यादव पोलिसांच्या हाती लागला. तौफिक पसार असून, त्याचा शोध सुरू आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला..Union Budget 2026 : मुंबईत ग्रोथ हबसाठी ५ हजार कोटी, तर मेट्रोसाठी १७०२ कोटी.आठवड्यात दुसरी घटनामुंबईत आलेल्या परदेशी महिलांच्या फसवणुकीच्या दोन घटना या आठवड्यात उघड झाल्या आहेत. अर्जेंटिना यांच्या व्यतिरिक्त व्यवसायानिमित्त भारतात आलेल्या सुमय्या अब्दी (२७) या केनियन नागरिक महिलेला पोलिस असल्याचे भासवून दोन तोतयांनी लुटले. त्यांच्याकडील तब्बल ६६ लाखांची रोकड घेऊन दोघे पसार झाले. त्यातील एकास अटक करण्यात पोलिसांना यश आले. ही घटना २७ जानेवारी रोजी फोर्ट परिसरात घडली होती..नेमके काय घडले?अर्जेंटिना १२ जानेवारीच्या पहाटे १ विमानतळावरील पी ५' येथे टॅक्सी घेण्यासाठी आल्या. तेथे उपस्थित टॅक्सीचालक पप्पू यादवने त्यांना हेरले. त्याने चौकशी सुरू केली.परदेशी महिलेला जवळच असलेल्या हिल्टन हॉटेलमध्ये जायचे हे समजताच त्याने लगोलग टॅक्सीचालक मित्र तौफिक शेखला संपर्क साधला.तौफिकने टॅक्सी आणली आणि ३ अर्जेटिना यांचे भाडे स्वीकारले. मात्र, त्याने अर्जेटिना यांना भलत्याच हॉटेलमध्ये नेले. तेथून त्याने त्यांना हिल्टन हॉटेलमध्ये सोडले..