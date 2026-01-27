मुंबई

Mumbai Thane Traffic Update : मुंबई -ठाणे वाहतूक कोंडी संपणार! दिड तासांचा प्रवास २५ मिनीटांत, मुंबई महापालिकेचा नवा प्लॅन असा

Mumbai Thane Travel : मुंबई–ठाणे मार्गावरील वाहतूक कोंडी लवकरच इतिहासजमा होणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या नव्या प्लॅनमुळे दीड तासांचा प्रवास अवघ्या २५ मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Mumbai Thane Road Project : मुंबई आणि ठाणे या दोन शहरांदरम्यानचा प्रवास म्हणजे वाहतूक कोंडीचा मोठा अडथळा, अशी सर्वसाधारण भावना आहे. सध्या दीड ते दोन तास लागणारा हा प्रवास लवकरच अवघ्या २५ मिनिटांत पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्यात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याने मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

