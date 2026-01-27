Mumbai Thane Traffic Update : मुंबई -ठाणे वाहतूक कोंडी संपणार! दिड तासांचा प्रवास २५ मिनीटांत, मुंबई महापालिकेचा नवा प्लॅन असा

Mumbai Thane Road Project : मुंबई आणि ठाणे या दोन शहरांदरम्यानचा प्रवास म्हणजे वाहतूक कोंडीचा मोठा अडथळा, अशी सर्वसाधारण भावना आहे. सध्या दीड ते दोन तास लागणारा हा प्रवास लवकरच अवघ्या २५ मिनिटांत पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्यात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याने मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..मुंबई महानगरपालिकेकडून या प्रकल्पासाठी चार नवीन इंटरचेंज पुलांचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये नाहूर ते ऐरोलीदरम्यान उभारण्यात येणारा उड्डाणपूल हा संपूर्ण प्रकल्पाचा ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे. या उड्डाणपुलामुळे मुंबई–ठाणे दरम्यान सिग्नलमुक्त आणि वेगवान वाहतूक शक्य होणार आहे..गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाचा चौथा आणि शेवटचा टप्पा सध्या वेगाने सुरू आहे. नाहूर ते ऐरोली उड्डाणपुलासाठी महापालिकेने १,२९३ कोटी रुपयांची निविदा जारी केली आहे. सुमारे १.३३ किलोमीटर लांबीच्या या उड्डाणपुलावर मुंबई आणि ठाण्याला जोडणारे महत्त्वाचे इंटरचेंज असतील. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सध्याचा सुमारे ७५ मिनिटांचा प्रवास २५ मिनिटांपर्यंत कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..या उड्डाणपुलामुळे ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील (EEH) नाहूर जंक्शन परिसरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. तसेच नाहूर, ऐरोली, ठाणे आणि दक्षिण मुंबई या चारही दिशांना सिग्नलमुक्त कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार आहे..Mumbai Pune Expressway Traffic Jam : दुसऱ्याही दिवशी ‘जाम’! द्रुतगती मार्गावर बोर घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.या प्रकल्पांतर्गत ऐरोली उड्डाणपुलावर केबल-स्टेड पुलाचे बांधकाम दोन टप्प्यांत केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नाहूर–ऐरोली जोडणारा उड्डाणपूल उभारण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात ठाणे–नाहूर, ऐरोली–ठाणे तसेच मुंबई–ऐरोली दिशांना जोडणारे चार इंटरचेंज विकसित करण्यात येणार आहेत..१२.२ किलोमीटर लांबीचा गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड गोरेगाव येथील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे ते मुलुंडमधील ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेपर्यंत थेट जोडणी देणार आहे. याशिवाय दिंडोशी न्यायालयाजवळील १.२ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. हा पूल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालील ट्विन टनेलपर्यंत विस्तारित करण्यात येणार आहे.या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबई–ठाणे प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सुलभ होणार असून, दैनंदिन प्रवाशांचा वेळ आणि इंधन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.