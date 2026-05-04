Ro-Ro Service: कोकण प्रवास महागणार! रो-रो सेवेच्या तिकीट दरात वाढ होणार; सर्वसामान्यांना मोठा फटका,नेमकं कारण काय?

नितीन बिनेकर मुंबई : आखाती देशांतील वाढत्या तणावाचा परिणाम जागतिक इंधन बाजारावर झाला आहे. त्याचे थेट पडसाद आता मुंबईच्या सागरी वाहतुकीवर उमटू लागले आहेत. वेग, सोय आणि वेळेची बचत यामुळे लोकप्रिय ठरलेली मुंबई-मांडवा रो-रो सेवेसह पारंपरिक लाकडी फेरीबोटीनांही महागाईची झळ पोहोचली आहे. इंधन दरातील वाढीमुळे खर्चाचे गणित बिघडले असून, लवकरच प्रवासी आणि वाहन भाड्यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..मुंबईत रस्ते आणि रेल्वेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी सागरी वाहतूक हा पर्याय अधिक सक्षम आहे. मुंबई-मांडवा रो-रो सेवा ही अलिबागकडे जाणाऱ्या प्रवासी आणि वाहनधारकांसाठी 'लाइफलाइन' बनली आहे. दुसरीकडे, फेरीबोटी स्वस्त आणि मोठ्या क्षमतेमुळे सामान्य प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा पर्याय ठरतात. मात्र, इंधन दरातील वाढ आता संपूर्ण सागरी वाहतुकीला महागाईकडे ढकलत आहे. इंधन हा सर्वात मोठा खर्चाचा घटक असल्याने दरवाढीचा थेट परिणाम ऑपरेशनल खर्चावर होत आहे. त्यामुळे भाडेवाढीचा पर्याय कंपन्यांसमोर अपरिहार्य ठरत असल्याचे संकेत आहेत..फेरीमागे ५० लिटर इंधनमुंबईत १५० हून अधिक नोंदणीकृत फेरीबोटी कार्यरत आहेत. भाऊचा धक्का-रेवस, उरण, मोरा तसेच गेटवे ऑफ इंडिया-मांडवा, एलिफंटा, अलिबाग मार्गांवर सेवा सुरू आहे. प्रत्येक फेरीसाठी ३० ते ५० लिटर डिझेल लागत असल्याने दरवाढीचा थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांकडून लवकरच निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे..इंधन दरवाढीचा परिणामरो-रो बोट (एक फेरी) : दोन हजार लिटर इंधनपारंपरिक फेरी : ३० ते ५० लिटर डिझेल इंधनखर्च : ऑपरेशनमधील सर्वात मोठा घटकदरवाढीचा थेट परिणाम : भाडेवाढ अपरिहार्यमुंबईतील सध्याची फेरीबोटींची स्थितीगेटवे ऑफ इंडिया : ८६भाऊचा धक्का : २४बेलार्ड पिअर : ४०एकूण : १५०.प्रस्तावाला मंजुरी नाहीइंधन दरवाढीचा फटका पारंपरिक लाकडी फेरीबोटींनाही बसत आहे. तिकीट दरवाढीसाठी चालकांनी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला असला, तरी मंजुरी मिळालेली नाही. परिस्थिती कायम राहिल्यास बोटी धक्क्यावर उभ्या करण्याची वेळ येऊ शकते..थेट फटकाजागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे मरीन इंधनाच्या दरात वाढ होत आहे. एका फेरीसाठी लागणाऱ्या इंधनाचा खर्च वाढल्याने दैनंदिन खर्चही वाढत आहे. परिणामी कंपन्यांना भाडेवाढीचा विचार करावा लागत आहे.