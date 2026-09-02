मुंबईत ठाकरेंना मोठा धक्का, माजी महापौरांचं नगरसेवक पद रद्द; ६ वर्षे निवडणूकही लढता येणार नाही

Vishakha Raut Corporator Post Cancelled: मुंबईत ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. शिवसेनेत अनेक वर्षे काम केलेल्या आणि मुंबईच्या माजी महापौर राहिलेल्या विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद रद्द करण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. जात पडताळणी समितीने हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर आता त्यांचं नगरसेवकपदही रद्द करण्यात आलं आहे..विशाखा राऊत या मुंबईतील वरिष्ठ नगरसेविका म्हणून ओळखल्या जातात. त्या ठाकरे कुटुंबाच्या जवळच्या मानल्या जातात. विशेषतः रश्मी ठाकरे यांच्याशी त्यांचे जवळचे संबंध असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे राऊत यांच्यावरील कारवाईमुळे ठाकरे गटासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे..मोठी राजकीय घडामोड! ठाकरे गटातील ६ बंडखोर खासदारांचे शिंदे सेनेत विलिनीकरण अधिकृत, लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय.या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देत पालिका आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवलं आहे. त्यात जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याचा निर्णय कळवण्यात आला आहे. आता यासंदर्भात लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तसेच सभा घेऊन राऊत यांचं सदस्यपद रद्द झाल्याचा निर्णय औपचारिकपणे जाहीर केला जाणार आहे..दरम्यान, या कारवाईसोबतच पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यावरही बंदी येणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे राऊत यांच्यासाठी हा मोठा कायदेशीर आणि राजकीय धक्का ठरला आहे. या प्रकरणाची सुरुवात त्यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीपासून झाली. प्रिया सरवणकर यांनी विशाखा राऊत यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. त्यांच्याकडून राऊत यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात आली आणि समितीने ते अवैध ठरवलं..Marathi News Live Updates : उद्धव ठाकरे गटातील मुंबईच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द.मात्र, प्रकरण इथेच थांबलेलं नाही. विशाखा राऊत यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्याकडूनही या प्रकरणातील कायदेशीर लढाईबाबत विचार सुरू असल्याची माहिती आहे. यापूर्वी या प्रकरणाच्या कायदेशीर बाजूचा आढावा घेण्यासाठी ठाकरे गटाकडून बैठकही घेण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.