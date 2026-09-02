मुंबई

मुंबईत ठाकरेंना मोठा धक्का, माजी महापौरांचं नगरसेवक पद रद्द; ६ वर्षे निवडणूकही लढता येणार नाही

Vishakha Raut Corporator Post Cancelled : पालिकेच्या आयुक्तांनी याबाबत नगरविकास विभागाला पत्र पाठवलं असून, समितीच्या निर्णयाची माहिती त्यात देण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या राऊत यांचं सदस्यपद रद्द झालं आहे.
Vishakha Raut Corporator Post Cancelled

Vishakha Raut Corporator Post Cancelled

esakal

Shubham Banubakode
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Vishakha Raut Corporator Post Cancelled: मुंबईत ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. शिवसेनेत अनेक वर्षे काम केलेल्या आणि मुंबईच्या माजी महापौर राहिलेल्या विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद रद्द करण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. जात पडताळणी समितीने हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर आता त्यांचं नगरसेवकपदही रद्द करण्यात आलं आहे.

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