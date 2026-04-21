Mumbai Water Supply Suspended : मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! उद्यापासून 'या' 5 विभागांचा पाणीपुरवठा 18 तास राहणार बंद; तुमच्या भागाचा समावेश आहे का?

मुंबई : मुंबईच्या दक्षिण आणि मध्य भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेने शिवडी येथे महत्त्वाचे तांत्रिक काम हाती घेतले (Mumbai Supply Cut Off) आहे. शिवडी येथील हाजी बंदर मार्गावर १,५०० मिमी व्यासाचे दोन नवे 'बटरफ्लाय व्हॉल्व' बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बुधवारी (ता. २२) सकाळी १० वाजल्यापासून गुरुवारी (ता. २३) पहाटे चारपर्यंत म्हणजे जवळपास १८ तास मुंबईतील ए, बी, सी, ई आणि एफ-दक्षिण या पाच विभागांतील पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..विभागनिहाय पाणी कुठे नाही?'ए' विभाग : पी. डिमेलो मार्ग, रामगड झोपडपट्टी, सीएसएमटी परिसर, सेंट जॉर्ज रुग्णालय, नौदल डॉकयार्ड आणि आरबीआय परिसरात बुधवारी पाणीपुरवठा बंद'बी' विभाग : उमरखाडी, नूरबाग, चिंच बंदर, मशीद बंदर, दाणा बंदर आणि वाडी बंदर परिसरात बुधवारी, तर महम्मद अली रोड, मशीद बंदर स्थानक परिसरात गुरुवारी पहाटे पाणीपुरवठा बंद.'सी' विभाग : दक्षिण मुंबईतील बोरा बाजार, एसबीयूटी क्षेत्र, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड आणि पाकमोडिया मार्ग परिसरात गुरुवारी पहाटेचा पाणीपुरवठा बंद'ई' विभाग : माझगाव कोळीवाडा, डॉकयार्ड रोड, काळाचौकी आणि घोडपदेव परिसरात बुधवारी, तर मदनपुरा, नागपाडा, आग्रीपाडा आणि भायखळा परिसरात गुरुवारी कमी दाबाने पाणी. जेजे, नायर आणि कस्तुरबा रुग्णालयास कमी दाबाने पाणीपुरवठा'एफ-दक्षिण' विभाग : शिवडी, वडाळा आणि अभ्युदयनगर भागात गुरुवारी पाणी बंद. परळ, लालबाग, हिंदमाता आणि दादर परिसरात गुरुवारी कमी दाबाने पाणीपुवरठा.