मुंबई

Mumbaicha Raja: 'मुंबईच्या राजाचं' ऐतिहासिक विसर्जन होणार; मुर्ती अत्याधुनिक बार्ज जहाजावरून थेट पाण्यात उतरवणार

Ganeshgalli Mumbaicha Raja Visarjan: यंदा टमुंबईच्या राजाचं' ऐतिहासिक विसर्जन केले जाणार आहे. मुर्ती अत्याधुनिक बार्ज जहाजावरून थेट पाण्यात उतरवली जाणार आहे.
Ganeshgalli Mumbaicha Raja Visarjan

Ganeshgalli Mumbaicha Raja Visarjan

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : गणेश उत्सव साजरा झाल्यानंतर उद्या अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणरायाला निरोप दिला जाणार आहे. मुंबईतही बाप्पाच्या विसर्जनाची जय्यत तयारी केली जात आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध असणारे लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, मुंबईचा राजा, तेजुकायाचा राजा तसेच परळचा राजा अशा अनेक गणरायाच्या विसर्जन सोहळ्यात भाविकांची मोठी गर्दी होते.

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