Mumbaicha Raja: 'मुंबईच्या राजाचं' ऐतिहासिक विसर्जन होणार; मुर्ती अत्याधुनिक बार्ज जहाजावरून थेट पाण्यात उतरवणार

मुंबई : गणेश उत्सव साजरा झाल्यानंतर उद्या अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणरायाला निरोप दिला जाणार आहे. मुंबईतही बाप्पाच्या विसर्जनाची जय्यत तयारी केली जात आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध असणारे लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, मुंबईचा राजा, तेजुकायाचा राजा तसेच परळचा राजा अशा अनेक गणरायाच्या विसर्जन सोहळ्यात भाविकांची मोठी गर्दी होते. .मुंबई गणेशोत्सवाचा मानबिंदू असलेल्या गणेशगल्लीतील 'मुंबईच्या राजा'चे यंदा ९९वे वर्ष आहे. शुक्रवार, (ता. २५) रोजी सकाळी ७ वाजता गणरायाची शेवटची महाआरती करून विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात केली जाणार आहे. यंदा या मूर्तीचे विसर्जन 'मुंबईच्या राजा'चे विसर्जन गिरगाव चौपाटी येथे अत्याधुनिक बार्ज जहाजावरून केले जाणार आहे. ही मिरवणूक लालबाग ते गिरगाव चौपाटी येथून मार्गक्रमण केली जाणार आहे..Mumbai News: गणेश विसर्जनाला मोठी गर्दी होणार! मुंबईतील महत्त्वाचे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद, मेट्रो सेवेतही बदल; वाचा सविस्तर .यंदा पहिल्यांदाच गणेश गल्लीच्या 'मुंबईचा राजा'चे खोल समुद्रात विसर्जन केले जाणार आहे. लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या वतीने महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई पोलीस आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या मान्यतेनुसार या ऐतिहासिक विसर्जनासाठी शुक्रवारी रात्री 8 ते 11 ही वेळ निश्चित केली आहे, अशी माहिती सरचिटणीस स्वप्नील परब यांनी दिली..Premium|Third Mumbai : मुंबईपलीकडे घरबांधणीचा विस्तार; तिसरी मुंबई आणि पालघरकडे वाढता कल.ठिकठिकाणी पोलिस बंदोबस्तअनंत चतुर्थीनिमित्त शहरात भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता ठिकठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच या कालावधीत विसर्जनात कसलाही अडथळा निर्माण न होण्यासाठी काही मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. तसेच या मरागवरून प्रवास करणाऱ्यांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन केले जात आहे..दरम्यान, गणरायाला निरोप देण्यासाठी मोठ्या संख्येने लालबाग, परळ, जुहू, वर्सोवा, पवई आदी ठिकाणी भाविक गर्दी करतात. त्या पार्श्वभूमीवर गिरगाव, दादर, जुहू, वर्सोवा, पवई, मढ-मार्वे या चौपाट्यांवर सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांनी आवश्यक उपाययोजना जारी केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.