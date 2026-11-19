मुंबई : गुंड दाऊद इब्राहिमच्या भेंडी बाजारातील वडिलोपार्जित घरावर मुंबई महापालिकेची तोडक कारवाई ऐनवेळी स्थगित झाल्याने चर्चेला उधाण आले आहे. हाजी इस्माईल हबीब मुसाफिरखाना या इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या सी विभाग कार्यालयाने १६ नोव्हेंबर रोजी नोटीस बजावली होती. त्यानुसार कारवाईचे नियोजन करण्यात आले होते. .महापालिकेचे पथक आणि पोलिस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता; मात्र महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर कारवाईला स्थगिती मिळाली का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..Dadar Railway Station: दादर रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलणार, सरकार मोठा निर्णय घेणार; मनसेचा आक्षेप.आंदोलनानंतर कारवाई नाहीबृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे पथकाकडून पाडकामाची तयारी सुरु असताना, स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला. या घराच्या खाली मशिद असल्यामुळे यावेळी धार्मिक स्थळ पाडण्याच्या शक्यतेला नागरिकांकडून आक्षेप घेण्यात आला. तथापि, या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, बीएमसीने बुधवार (ता. १८) रोजी कोणतेही पाडकाम केले नाही. सध्या, दाऊद इब्राहिमच्या वडिलोपार्जित घरावर आणि त्याच्याशी संबंधित संकुलावर कधी कारवाई केली जाईल, याबाबत माहिती समोर आली नाही..Maharashtra Government: ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा! शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांसाठी ६,८४० कोटींच्या निधीची शिफारस, मंत्री बावनकुळेंनी घेतले महत्त्वाचे निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.